El Suprem rebutja l’anul·lació cautelar de la regularització de migrants

La regularització de migrants que ha entrat en vigor aquest dijous seguirà per ara el seu curs sense obstacles jurídics. El Tribunal Suprem ha decidit rebutjar l’anul·lació cautelar del decret del govern espanyol que avala aquesta legalització extraordinària, tal com havia demanat l’Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica. El tribunal assenyala en el seu posicionament que no hi ha circumstàncies d’especial urgència per anul·lar el reial decret sense audiència prèvia a la part afectada, que en aquest cas és l’executiu de Pedro Sánchez.
Davant d’això, el Suprem tramitarà la petició per la via ordinària, per a una possible anul·lació cautelar. Ho farà donant deu dies al govern espanyol per presentar al·legacions al respecte. Amb la seva decisió, el tribunal indica que, el fet que la norma ja estigui en vigor, no obliga a anul·lar-la de forma urgent. També recorda que la regularització de cada immigrant té uns terminis i que la tramitació del recurs per la via ordinària no provocaria situacions consolidades irreversibles.
Segons l’entitat que havia sol·licitat aquesta suspensió cautelaríssima a l’alta cambra espanyola, l’entrada en vigor del decret suposa un “risc de perjudici irreparable”, de manera que creu que hi ha certa urgència per anul·lar ela mesura pel caràcter “acumulatiu i massiu dels efectes jurídics que començaran a produir-se des del primer moment”. També raona que es produirà “la tramitació d’un volum extraordinari de sol·licituds”. Cal recordar que es calcula que la regularització permetrà que mig milió de migrants en situació irregular obtinguin papers. Per fer-ho, és imprescindible que els sol·licitants no tinguin antecedents penals i que no suposin una amenaça per a l’ordre, la seguretat o la salut públiques.
Cinc hores de cua a Barcelona per fer tràmits abans d’obtenir els papers
Aquest dijous ja s’han vist les primeres aglomeracions a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona. Són tantes les persones que necessiten aclarir dubtes o fer tràmits, que moltes s’hi ha apropat aquest matí a primera hora, sense cita prèvia i disposats a fer, en alguns caos, fins a cinc hores de cua. Entre la documentació que necessiten per fer el procés trobem requisits com l’informe de vulnerabilitat, l’actualització del padró, el certificat de convivència o el d’antecedents penals.