El Supremo rechaza la anulación cautelar de la regularización de migrantes

La regularización de migrantes que ha entrado en vigor este jueves seguirá por ahora su curso sin obstáculos jurídicos. El Tribunal Supremo ha decidido rechazar la anulación cautelar del decreto del gobierno español que avala esta legalización extraordinaria, tal como había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. El tribunal señala en su posicionamiento que no hay circunstancias de especial urgencia para anular el real decreto sin audiencia previa a la parte afectada, que en este caso es el ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ante esto, el Supremo tramitará la solicitud por la vía ordinaria, para una posible anulación cautelar. Lo hará dando diez días al gobierno español para presentar alegaciones al respecto. Con su decisión, el tribunal indica que, el hecho de que la norma ya esté en vigor, no obliga a anularla de forma urgente. También recuerda que la regularización de cada inmigrante tiene unos plazos y que la tramitación del recurso por la vía ordinaria no provocaría situaciones consolidadas irreversibles.

Según la entidad que había solicitado esta suspensión cautelarísima en la alta cámara española, la entrada en vigor del decreto supone un «riesgo de perjuicio irreparable», por lo que cree que hay cierta urgencia para anular la medida por el carácter «acumulativo y masivo de los efectos jurídicos que comenzarán a producirse desde el primer momento». También razona que se producirá «la tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes». Cabe recordar que se calcula que la regularización permitirá que medio millón de migrantes en situación irregular obtengan papeles. Para ello, es imprescindible que los solicitantes no tengan antecedentes penales y que no supongan una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicas.

Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso | Prensa Congreso

Cinco horas de cola en Barcelona para hacer trámites antes de obtener los papeles

Este jueves ya se han visto las primeras aglomeraciones en las oficinas de atención ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona. Son tantas las personas que necesitan aclarar dudas o hacer trámites, que muchas se han acercado esta mañana a primera hora, sin cita previa y dispuestas a hacer, en algunos casos, hasta cinco horas de cola. Entre la documentación que necesitan para hacer el proceso están requisitos como el informe de vulnerabilidad, la actualización del padrón, el certificado de convivencia o el de antecedentes penales.