Els Estats Units i l’Iran continuen, malgrat les declaracions constants del president Donald Trump, en un atzucac sense sortida. Els representants nord-americans han volat aquest cap de setmana a Islamabad, a on fa dues setmanes van portar a terme unes negociacions de pau infructuoses, per provar de desbloquejar la situació i evitar els estralls econòmics a llarg termini del tancament de l’estret d’Ormuz. Ja sense marge de maniobra, la Casa Blanca ha cremat el cartutx de la treva indefinida, conscient que les amenaces de Trump han fet poc efecte en les posicions del lideratge iranià. Prop de dos mesos després de l’inici de l’ofensiva, però, Washington no és més a prop d’una pau duradora: si bé les autoritats de Teheran han viatjat a la capital pakistanesa, han desmentit cap “reunió entre l’Iran i els Estats Units”. “Les observacions iranianes seran transmeses a Pakistan”, declarava el portaveu del ministeri d’Exteriors Esmaeil Baqei en un taxatiu missatge a les seves xarxes socials.
Washington ha activat els perfils que solen portar la paraula de Trump a l’àmbit internacional: l’enviat especial per a l’Orient Mitjà, Steve Witkoff, i l’assessor i gendre del president, Jared Kushner. Coincidiran a la capital pakistanesa amb Abbas Araqchi, el ministre d’exteriors dels aiatol·làs, que s’hi ha desplaçat en una visita oficial per reunir-se amb el seu homòleg a Islamabad, Moshin Naqvi. La delegació iraniana, però, no ha mostrat cap intenció de trobar-se amb els enviats del president nord-americà. Per les vies oficials, de fet, el departament internacional del país que dirigeix Mojtba Jameneí només s’ha dirigit a l’executiu pakistanès. En una publicació a les seves xarxes socials, Araqchi ha declarat esperar “amb interès les frucrtíferes converses” amb Naqvi, que acostin la “pau i la prosperitat a la regió”. Tot plegat, sense fer cap referència als aliats de Trump, que hi han viatjat amb la intenció de “mantenir converses directes” amb els seus homòlegs iranians, segons ha assegurat la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Levitt.
Una possible “oferta” de pau
Des de Washington, Trump ha insistit que les converses de pau desmentides per Teheran no només estan previstes, també van en bon camí. Segons explicava als micròfons de l’agència Reuters el passat divendres, els negociadors iranians estarien preparant una “oferta” de pau per “satisfer les demandes” dels Estats Units. No ha aclarit, però, amb qui negocien els seus contactes, ni si els interlocutors són persones autoritzades pel règim. “Estem negociant amb la gent que mana ara mateix”, es va limitar a explicar. Sense cap sortida imminent, a Trump només li queda allargar l’alto el foc i confiar que l’economia global podrà aguantar els greuges causats pel tancament d’Ormuz durant els pròxims mesos.
L’estret, cal recordar, roman tancat, ara per les autoritats de tots dos països. El bloqueig imposat també pels Estats Units ha tornat a inflamar el sector petrolier, amb el cru disparat un 16% en la darrera setmana, per sobre dels 100 dòlars el barril. Tot i la treva, només cinc vaixells comercials van poder travessar el pas de l’Orient Mitjà -que concentra el 25% de tot el trànsit petrolier global, i és l’únic estret del món sense una alternativa viable- el passat divendres, una quantitat ínfima si es compara amb els més de 130 bucs al dia que hi circul·laven abans de la guerra. En paral·lel, Israel continua la seva ofensiva sobre el Líban, que viola els termes de l’acord de pau temporal a ull sde Teheran. En una trobada a la Casa Blanca, les autoritats dels dos països van decidir extendre una treva durant tres setmanes, si bé la pressió del govern de Benjamin Netanyahu no s’ha aturat del tot, fins al punt que l’exèrcit libanès va declarar la passada setmana sis assassinats en mans de les forces armades israelianes.