Nova sortida de to de l’exministre del PP, Federico Trillo. Si fa uns dies, Trillo deia que l’atemptat de de l’11-M del 2004 a Madrid el van cometre “comandos moritos” enviats pel Marroc, “sota el control de França”, ara en una entrevista amb Sílvia Coppulo, que s’emetrà diumenge 26 d’abril en el programa El divan de Catalunya Ràdio, Trillo afirma que la policia espanyola va pegar només “mitja hora” a la població catalana durant l‘1-O del 2017. Trillo repeteix dos cops “mitja hora, mitja hora”.
Converso en català amb Federico Trillo al Divan @CatalunyaRadio— Sílvia Cóppulo (@SilviaCoppulo) April 24, 2026
Pegar als votants 1-O. Pacte PP-PSC (PSOE) i Comuns perquè Trias no fos alcalde… Retallada de l'Estatut que ell va promoure…
En un part de l’entrevista que Coppulo ha difós a través de la xarxa X, primer Trillo afirma: “No sé el que feia la policia. Al final, no em vaig assabentar d’allò que passava. La policia la van portar aquí, la van posar en un vaixell amb els piolins i després els van deixar anar”.
Preguntat de nou per la periodista de Catalunya Ràdio si no ha vist mai les imatges de la policia pegant a la població que va anar a votar, l’exministre de Defensa del govern de Mariano Rajoy diu que els van pegar només “mitja hora, mitja hora”, semblant voler dir que va ser poc temps. A la tarda de l’1-O, Trillo reconeix que no es va pegar després que Coppulo li digui que podria haver estat després que Angela Merkel truqués a Rajoy.
Amb posterioritat, Trillo explica que el fet que la policia espanyola pegués a la població va ser “una tragèdia” i “un error”, però considera que va ser molt “un error més gran” convocar i celebrar el referèndum d’independència.