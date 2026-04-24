Nueva salida de tono del exministro del PP, Federico Trillo. Si hace unos días, Trillo decía que el atentado del 11-M de 2004 en Madrid lo cometieron “comandos moritos” enviados por Marruecos, “bajo el control de Francia”, ahora en una entrevista con Sílvia Coppulo, que se emitirá el domingo 26 de abril en el programa El diván de Catalunya Ràdio, Trillo afirma que la policía española pegó solo “media hora” a la población catalana durante el 1-O de 2017. Trillo repite dos veces “media hora, media hora”.

Converso en català amb Federico Trillo al Divan @CatalunyaRadio

Diumenge 26/04 a 21:05h

Pegar als votants 1-O. Pacte PP-PSC (PSOE) i Comuns perquè Trias no fos alcalde… Retallada de l’Estatut que ell va promoure… Impacta! pic.twitter.com/bcbgvYuUOU — Sílvia Cóppulo (@SilviaCoppulo) April 24, 2026

En una parte de la entrevista que Coppulo ha difundido a través de la red X, primero Trillo afirma: “No sé lo que hacía la policía. Al final, no me enteré de lo que pasaba. La policía la trajeron aquí, la pusieron en un barco con los piolines y luego los dejaron ir”.

Preguntado de nuevo por la periodista de Catalunya Ràdio si no ha visto nunca las imágenes de la policía pegando a la población que fue a votar, el exministro de Defensa del gobierno de Mariano Rajoy dice que les pegaron solo “media hora, media hora”, pareciendo querer decir que fue poco tiempo. Por la tarde del 1-O, Trillo reconoce que no se pegó después de que Coppulo le diga que podría haber sido después de que Angela Merkel llamara a Rajoy.

Una persona herida, en la escuela Ramon Llull de Barcelona, el 1-O de 2017 / Jordi Play

Fue un error convocar y celebrar el referéndum que pegar

Posteriormente, Trillo explica que el hecho de que la policía española pegara a la población fue “una tragedia” y “un error”, pero considera que fue un “error mayor” convocar y celebrar el referéndum de independencia.