Llach passa a la vicepresidència de l’ANC i Josep Vila és elegit nou president

L’Assemblea Nacional Catalana té nou president. L’entitat ha elegit Josep Vila per liderar el Secretariat Nacional, amb l’objectiu de fer l’ANC “més àgil, més senzilla i adaptada al nou context polític i social”. El nomenament s’ha confirmat malgrat la clara victòria electoral del fins ara president, Lluís Llach, que no ha volgut optar a la reelecció. Llach ha pres aquesta decisió, segons detallen des de l’ANC, per motius de salut, una limitació que “no li permet una dedicació tan forta” com la que havia ofert fins ara. El Secretariat s’ha decidit per Vila amb 39 vots dels 58 emesos, per sobre de la majoria qualificada de dos terços requerida en la primera votació. Llach es mantindrà a la cúpula de l’Assemblea i ocuparà la vicepresidència, mentre que Ariadna Heinz, que també s’havia presentat a les eleccions, ha estat escollida secretària. Per la seva banda, Blanca Currià serà la nova tresorera.
Segons ha detallat l’Assemblea en un comunicat, el nomenament de Vila s’ha produït en “un clima d’ampli consens”. Els tres càrrecs nous, de fet, han superat amplament la majoria de dos terços que requereix l’elecció en primera votació. La nova direcció va en la línia, afirmen des de l’entitat independentista, de “culminar el procés de renovació interna iniciat en els darrers dos anys”. En el futur immediat, esperen confirmar l’ANC com una “gran eina de mobilització del moviment independentista”.
El nou president
El nomenament de Vila s’ha produït després d’unes eleccions que han tornat a garantir un mandat a Lluís Llach. El cantautor va aplegar 1.972 vots, lluny del segon candidat més votat, l’empresari Joan Matamala, amb 1.285 vots. Amb el nomenament de Vila s’ha evitat la brega de les darreres eleccions, quan el fins ara president es va enfrontar en fins a cinc votacions al candidat Josep Punga, i va acabar imposant-se amb 48 vots favorables. Vila, professor jubilat amb experiència a totes les escales del sistema educatiu, havia estat director del Serveis Territorials de Joventut de la Generalitat a Girona; així com vicegerent de personal i organització de la Universitat de Girona. Forma part de l’ANC des de la seva fundació, afra fa prop de dècada i mitja, i hi ha ocupat diversos càrrecs: entre el 2022 i el 2024 va ser coordinador de l’assemblea territorial gironina; mentre que en el darrer mandat, ja amb Llach a la presidència, ha estat coordinador de la Comissió d’Incidència Política i part del Comitè Permanent de l’organització.
En les seves primeres declaracions com a president, Vila s’ha marcat l’horitzó de “construir una majoria social a favor de la independència”. Sota la seva presidència, l’ANC ha de “continuar treballant per ressituar la independència en el debat públic”. La forma de fer-ho, detalla, serà recuperar l’arrelament al territori, amb “assemblees ben vives i distribuïdes, capaces de mobilitzar la gent i amb capacitat d’incidència”. A més, buscarà que el conjunt de l’organització sigui “més àgil i més senzilla”; i que s’adapti al “nou context polític i social, diferent del que hi havia el 2012”. Tot i els canvis en l’entorn, però, manté els puntals discursius de l’Assemblea: “la defensa de la llengua i la denuncia de l’espoli fiscal, cultural, social i nacional” que l’Estat espanyol imposa a Catalunya.