Llach pasa a la vicepresidencia de la ANC y Josep Vila es elegido nuevo presidente

La Asamblea Nacional Catalana tiene nuevo presidente. La entidad ha elegido a Josep Vila para liderar el Secretariado Nacional, con el objetivo de hacer la ANC «más ágil, más sencilla y adaptada al nuevo contexto político y social». El nombramiento se ha confirmado a pesar de la clara victoria electoral del hasta ahora presidente, Lluís Llach, que no ha querido optar a la reelección. Llach ha tomado esta decisión, según detallan desde la ANC, por motivos de salud, una limitación que «no le permite una dedicación tan fuerte» como la que había ofrecido hasta ahora. El Secretariado ha decidido por Vila con 39 votos de los 58 emitidos, superando la mayoría cualificada de dos tercios requerida en la primera votación. Llach se mantendrá en la cúpula de la Asamblea y ocupará la vicepresidencia, mientras que Ariadna Heinz, que también se había presentado a las elecciones, ha sido elegida secretaria. Por su parte, Blanca Currià será la nueva tesorera.

Según ha detallado la Asamblea en un comunicado, el nombramiento de Vila se ha producido en «un clima de amplio consenso». Los tres nuevos cargos, de hecho, han superado ampliamente la mayoría de dos tercios que requiere la elección en primera votación. La nueva dirección va en la línea, afirman desde la entidad independentista, de «culminar el proceso de renovación interna iniciado en los últimos dos años». En el futuro inmediato, esperan confirmar la ANC como una «gran herramienta de movilización del movimiento independentista».

El nuevo presidente de la ANC, Josep Vila / ANC

El nuevo presidente

El nombramiento de Vila se ha producido tras unas elecciones que han vuelto a garantizar un mandato a Lluís Llach. El cantautor reunió 1.972 votos, lejos del segundo candidato más votado, el empresario Joan Matamala, con 1.285 votos. Con el nombramiento de Vila se ha evitado la disputa de las últimas elecciones, cuando el hasta ahora presidente se enfrentó en hasta cinco votaciones al candidato Josep Punga, y terminó imponiéndose con 48 votos favorables. Vila, profesor jubilado con experiencia en todos los niveles del sistema educativo, había sido director de los Servicios Territoriales de Juventud de la Generalitat en Girona; así como vicegerente de personal y organización de la Universidad de Girona. Forma parte de la ANC desde su fundación, hace cerca de década y media, y ha ocupado varios cargos: entre 2022 y 2024 fue coordinador de la asamblea territorial gerundense; mientras que en el último mandato, ya con Llach en la presidencia, ha sido coordinador de la Comisión de Incidencia Política y parte del Comité Permanente de la organización.

En sus primeras declaraciones como presidente, Vila se ha fijado el horizonte de «construir una mayoría social a favor de la independencia». Bajo su presidencia, la ANC debe «continuar trabajando para resituar la independencia en el debate público». La forma de hacerlo, detalla, será recuperar el arraigo en el territorio, con «asambleas bien vivas y distribuidas, capaces de movilizar a la gente y con capacidad de incidencia». Además, buscará que el conjunto de la organización sea «más ágil y más sencilla»; y que se adapte al «nuevo contexto político y social, diferente del que había en 2012». A pesar de los cambios en el entorno, sin embargo, mantiene los pilares discursivos de la Asamblea: «la defensa de la lengua y la denuncia del expolio fiscal, cultural, social y nacional» que el Estado español impone a Cataluña.