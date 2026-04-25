Bolaños busca més jutges i fiscals catalans amb una campanya a les universitats

El ministre espanyol de Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat aquest dissabte una nova campanya per les facultats de Dret del Principat a la cerca de nous opositors catalans en le carreres judicials. En concret, Bolaños ha anunciat que presentarà davant els estudiants universitaris catalans el programa de beques SERÉ, que finança el període de preparació de les oposicions a jutge, fiscal, lletrat de l’administració de justícia o advocat de l’Estat. Segons la mà dreta del president espanyol, Pedro Sánchez, Catalunya mostra una xifra anòmalament baixa d’opositors a aquestes carreres: amb un 20% de la població de tot l’Estat, la presència de candidats catalans a aquesta mena de proves s’ha quedat en el 8%. “Hi ha menys jutges catalans, i això suposa una inestabilitat en la provisió de places”, ha assenyalat. A més, ha vinculat el greuge històric del català a la judicatura amb aquesta manca de perfils, tot recordant que “les sentències en català s’han reduït en els últims 20 anys”.
Sobre les causes d’aquesta mancança històrica a Catalunya, Bolaños s’ha limitat a subratllar que el país té “menys tradició” d’opositar a les funcions públiques que representen jutges, fiscals o lletrats de l’administració. Sense anar més enllà en el diagnòstic, posarà els recursos de les beques SERÉ sobre la taula per intentar capgirar la tendència.
1.425 opositors
El programa de beques del qual Bolaños cantarà les lloes a les universitats catalanes, SERÉ, està dotat amb 17,9 milions d’euros. Sota aquest paraigua, l’Estat finançarà les oposicions de 1.425 estudiants, a ordre d’un ajut anual de 12.600 euros per un màxim de quatre cursos. Per al ministre espanyol, l’objectiu d’aquesta bossa econòmica és “que ni una sola vocació de ser jutge, fiscal o advocat de l’Estat es quedi pel camí”. Busquen complementar, d’aquesta manera, les ajudes familiars que majoritàriament reben els opositors a la carrera fiscal i judicial: el 97% dels guanyadors d’oposicions en aquest àmbit reben suport del seu entorn immediat.
En la seva història recent, el programa SERÉ ha estat tan reeixit al Principat com l’aposta general per la carrera judicial: entre el 2022 i el 2025, només un 7,8% dels demandants de les ajudes han estat catalans. D’acord amb les xifres del departament judicial de la Moncloa, d’aquestes se’n van concedir unes 194, si fa no fa el 43,8%.