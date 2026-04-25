Bolaños busca més jutges i fiscals catalans amb una campanya a les universitats
Alberto Prieto
25/04/2026 20:47

El ministre espanyol de Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat aquest dissabte una nova campanya per les facultats de Dret del Principat a la cerca de nous opositors catalans en le carreres judicials. En concret, Bolaños ha anunciat que presentarà davant els estudiants universitaris catalans el programa de beques SERÉ, que finança el període de preparació de les oposicions a jutge, fiscal, lletrat de l’administració de justícia o advocat de l’Estat. Segons la mà dreta del president espanyol, Pedro Sánchez, Catalunya mostra una xifra anòmalament baixa d’opositors a aquestes carreres: amb un 20% de la població de tot l’Estat, la presència de candidats catalans a aquesta mena de proves s’ha quedat en el 8%. “Hi ha menys jutges catalans, i això suposa una inestabilitat en la provisió de places”, ha assenyalat. A més, ha vinculat el greuge històric del català a la judicatura amb aquesta manca de perfils, tot recordant que “les sentències en català s’han reduït en els últims 20 anys”.

Sobre les causes d’aquesta mancança històrica a Catalunya, Bolaños s’ha limitat a subratllar que el país té “menys tradició” d’opositar a les funcions públiques que representen jutges, fiscals o lletrats de l’administració. Sense anar més enllà en el diagnòstic, posarà els recursos de les beques SERÉ sobre la taula per intentar capgirar la tendència.

Ciutat de la Justícia de Barcelona, dependencies judicials, jutjats 27.04.2023 / Mireia Comas
1.425 opositors

El programa de beques del qual Bolaños cantarà les lloes a les universitats catalanes, SERÉ, està dotat amb 17,9 milions d’euros. Sota aquest paraigua, l’Estat finançarà les oposicions de 1.425 estudiants, a ordre d’un ajut anual de 12.600 euros per un màxim de quatre cursos. Per al ministre espanyol, l’objectiu d’aquesta bossa econòmica és “que ni una sola vocació de ser jutge, fiscal o advocat de l’Estat es quedi pel camí”. Busquen complementar, d’aquesta manera, les ajudes familiars que majoritàriament reben els opositors a la carrera fiscal i judicial: el 97% dels guanyadors d’oposicions en aquest àmbit reben suport del seu entorn immediat.

En la seva història recent, el programa SERÉ ha estat tan reeixit al Principat com l’aposta general per la carrera judicial: entre el 2022 i el 2025, només un 7,8% dels demandants de les ajudes han estat catalans. D’acord amb les xifres del departament judicial de la Moncloa, d’aquestes se’n van concedir unes 194, si fa no fa el 43,8%.

Notícia: ERC encén les xarxes qüestionant que es pugui exigir el català per als permisos de residència
Capella justifica eliminar els requisits lingüístics dels criteris per renovar el permís de residència i X s’hi regira: “Són una casta traïdora”
Notícia: La conjura de Dosrius: 80 anys del pla del Front Nacional per decapitar el franquisme
La primera Conferència General de l'FNC, el 1946, va aprovar una operació per atemptar contra el dictador Francisco Franco a Barcelona, que mai es va poder executar
Notícia: Llach passa a la vicepresidència de l’ANC i Josep Vila és elegit nou president
L'entitat es renova per esdevenir "més àgil, més senzilla i adaptada al nou context polític i social"
Notícia: L&#8217;Iran es distancia de Trump i allunya la treva a Islamabad
Els representans de Teheran viatgen al Pakistan, però neguen converses amb Washington per aturar la guerra

