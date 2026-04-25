ERC encén les xarxes qüestionant que es pugui exigir el català per als permisos de residència

Esquerra Republicana de Catalunya justifica que el català no sigui un requisit per renovar els pemisos de residència de les persones migrants. Així ho ha fet la portaveu de la formació republicana, Ester Capella, en una entrevista al programa Faristols de Ràdio 4. En la conversa, Capella ha assegurat que “no es pot exigir a les persones que porten aquí 4 o 5 anys allò que no exigim a les persones que han de garantir la funció pública”; en referència a la munió de funcionaris i treballadors del sector públic que no necessiten parlar català per exercir al Principat. Malgrat el matís, les xarxes no s’han pres bé les declaracions de la portaveu republicana, i s’hi han regirat. El periodista i exdiputat de la CUP, Antonio Baños, ha constat entre les veus més vehements contra l’anàlisi de la diputada: “Són una casta corcada, inútil, traïdora i covarda”, ha etzibat en una publicació al seu compte de la xarxa social Twitter, ara coneguda com a X.
Capella ha fet aquesta justificació davant una pregunta sobre la normativa per garantir l’arrelament de les persones migrants que hagin de renovar el permís de residència. Segons la portaveu republicana, el català seria “tingut en compte” com a factor de presència al territori i, per tant, parlar-lo i entendre’l serà favorable als demandants del permís. Ara bé, no serà un requisit sense excepció. Segons la republicana, a la seva formació “li agradaria que ho fos per a tothom”; també per a jutges i altres funcionaris de l’Estat espanyol que exerceixen a Catalunya. Però, com que no ho és, “no podem exigir a tothom el que no s’exigeix a un servidor públic”.
“Ciri trencat de discurs”
Després que Capella hagi fet les declaracions, una munió de tuitaires independentistes, així com diverses personalitats polítiques del país, hi han saltat a sobre. El filòleg, activista i sindicalista Gerard Furest ha acusat la portaveu de “fer-li la campanya a l’extrema dreta”; i s’ha qüestionat si “ningú d’ERC sortirà a desautoritzar aquests arguments de persona mentalment colonitzada”. “Ni el Govern ha descartat que es demani, i surt aquesta impresentable amb aquest ciri trencat de discurs”, ha reblat Furest. També ho ha fet, amb sarcasme, la comunicadora Pilar Carracelas, que ha instat ERC a “ser coherents i no demanar el català a ningú”. “Total, és el resultat que volen els espanyolistes”, ha ironitzat. Davant l’allau de piulades crítiques, Capella ha fet servir el seu compte d’ERC per redirigir el focus de les seves declaracions cap a les minses exigències lingüístiques cap als treballadors públics espanyols. “A nosaltres ens agradaria que el català fos un requisit per a tothom, però recordo que encara és més important que ho sigui per als funcionaris que treballen a Catalunya, cosa que ara no passa”, ha precisat.