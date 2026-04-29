El Parlament de Catalunya debatrà aquesta setmana una moció d’Esquerra Republicana per instar el Govern a condicionar el finançament d’esdeveniments esportius a l’ús del català “en les comunicacions oficials i a la presència normalitzada del català en el desenvolupament” de tots aquells actes o competicions que tinguin lloc a Catalunya. Aquesta és una de les mesures que ERC ha inclòs en la moció sobre l’ús i el foment del català en l’àmbit de l’esportiu, que recull una bateria de propostes per “incentivar i promoure” l’ús de la llengua catalana en aquest àmbit. Una altra de les propostes que ERC ha posat sobre la taula és que l’ús del català sigui un “requisit” en els contractes de gestió d’equipaments esportius, així com en els convenis, ajuts i subvencions vinculades a l’esport.
La diputada republicana Marta Vilalta, que exerceix de portaveu al Parlament en l’àmbit de l’esport, ha defensat la necessitat de prendre mesures en aquest sentit, i ha posat èmfasi en l’elaboració de plans d’impuls del català per part de les federacions, consells esportius i clubs catalans. “Treballar perquè el català en el món de l’esport tingui més presència és defensar l’esport, el país i la cohesió social”, ha defensat Vilalta, que en la seva interpel·lació al Govern ha recordat el “potencial” que té l’esport en la normalització del català, sobretot entre els més joves.
D’altra banda, i conscient de l’argot anglosaxó que sovint predomina en el món esportiu, ERC proposa “potenciar la difusió” de la terminologia esportiva en català disponible al portal de TERMCAT. Així mateix, el text també planteja la necessitat de posar en marxa altres iniciatives com incentivar la creació de continguts en català sobre esport a les xarxes, establir acords amb mitjans de comunicació i plataformes digitals de continguts esportius per garantir i reforçar la presència normalitzada del català en la seva oferta, més campanyes de promoció de la llengua o garantir el català en les comunicacions dels clubs i les federacions.
ERC reclama més “diligència” al Govern amb el desplegament del Pacte Nacional per la Llengua
El text presentat per ERC també reclama més “compromís i diligència” al Govern en el desplegament de les accions recollides al Pacte Nacional per la Llengua, que fan referència a l’àmbit esportiu, i també vol que aporti “la dotació pressupostària corresponent”. En aquest sentit, la diputada d’ERC va recordar que a principis d’abril la Lliga, en col·laboració amb la Generalitat, va celebrar un acte contra el racisme en el món del futbol a Barcelona que es va desenvolupar “exclusivament en castellà”. Així mateix, va posar de manifest que la Federació Catalana de Futbol va impartir en castellà una formació destinada a clubs catalans.