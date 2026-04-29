El Parlament de Catalunya debatirá esta semana una moción de Esquerra Republicana para instar al Govern a condicionar la financiación de eventos deportivos al uso del catalán «en las comunicaciones oficiales y a la presencia normalizada del catalán en el desarrollo» de todos aquellos actos o competiciones que tengan lugar en Catalunya. Esta es una de las medidas que ERC ha incluido en la moción sobre el uso y fomento del catalán en el ámbito deportivo, que recoge una serie de propuestas para «incentivar y promover» el uso de la lengua catalana en este ámbito. Otra de las propuestas que ERC ha puesto sobre la mesa es que el uso del catalán sea un «requisito» en los contratos de gestión de equipamientos deportivos, así como en los convenios, ayudas y subvenciones vinculadas al deporte.

La diputada republicana Marta Vilalta, que ejerce de portavoz en el Parlament en el ámbito del deporte, ha defendido la necesidad de tomar medidas en este sentido, y ha puesto énfasis en la elaboración de planes de impulso del catalán por parte de las federaciones, consejos deportivos y clubes catalanes. “Trabajar para que el catalán en el mundo del deporte tenga más presencia es defender el deporte, el país y la cohesión social”, ha defendido Vilalta, quien en su interpelación al Govern ha recordado el «potencial» que tiene el deporte en la normalización del catalán, sobre todo entre los más jóvenes.

Por otro lado, y consciente del argot anglosajón que a menudo predomina en el mundo deportivo, ERC propone «potenciar la difusión» de la terminología deportiva en catalán disponible en el portal de TERMCAT. Asimismo, el texto también plantea la necesidad de poner en marcha otras iniciativas como incentivar la creación de contenidos en catalán sobre deporte en las redes, establecer acuerdos con medios de comunicación y plataformas digitales de contenidos deportivos para garantizar y reforzar la presencia normalizada del catalán en su oferta, más campañas de promoción de la lengua o garantizar el catalán en las comunicaciones de los clubes y las federaciones.

La consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, durante el acto de La Liga en Barcelona, en castellano / Govern

ERC reclama más «diligencia» al Govern con el despliegue del Pacto Nacional por la Lengua

El texto presentado por ERC también reclama más «compromiso y diligencia» al Govern en el despliegue de las acciones recogidas en el Pacto Nacional por la Lengua, que hacen referencia al ámbito deportivo, y también quiere que aporte «la dotación presupuestaria correspondiente». En este sentido, la diputada de ERC recordó que a principios de abril la Liga, en colaboración con la Generalitat, celebró un acto contra el racismo en el mundo del fútbol en Barcelona que se desarrolló «exclusivamente en castellano». Asimismo, puso de manifiesto que la Federación Catalana de Fútbol impartió en castellano una formación destinada a clubes catalanes.