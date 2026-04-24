L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) constitueix aquest dissabte el nou Secretariat Nacional després que les eleccions de fa uns dies les guanyés Lluís Llach amb claredat i amb el dubte qui serà el president. Llach és l’actual president. Ara pot tornar a aspirar al càrrec o fer un pas al costat, mantenint-se a la direcció per exercir-ne la representativitat, però deixant que una altra persona assumeixi la presidència, recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La cita se celebrarà al Museu de la Pell d’Igualada (Anoia).
El Secretariat Nacional de l’ANC és l’òrgan de govern que regeix, administra i representa l’entitat entre dues assemblees generals, com expliquen els estatuts. La renovació de l’organisme arriba després que, a les eleccions de fa una setmana -en les que van participar 2.322 socis-, Llach aconseguís 1.972 vots, per davant de Joan Matamala (1.285) o Ariadna Heinz (1.226), provinent del sector crític. Llach es va fer amb la victòria amb prop de 700 vots de diferencia respecte a Matamala.
Qualsevol dels nous membres del Secretariat Nacional podran optar als càrrecs orgànics de l’entitat –presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria-. El nou president haurà d’assolir dos terços dels vots en alguns dels dos primers intents o majoria absoluta a partir de la tercera votació.
Cinc intents fallits el 2024
En principi, el nom de la persona que presidirà l’ANC els pròxims dos anys s’hauria de conèixer aquest dissabte. Però cal recordar que fa dos anys, Llach va assolir la victòria després de cinc intents fallits. El candidat va disputar-se la presidència amb Josep Punga, i va acabar guanyant amb 48 vots a favor. Tot plegat, va tenir lloc en un moment convuls per la proposta de l’anterior presidenta Dolors Feliu de confeccionar una llista cívica al Parlament.
⬛️⬜️🗳️ La Junta Electoral ha fet públics els resultats provisionals de les eleccions al Secretariat Nacional de l'Assemblea.— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) April 18, 2026
Per evitar que es repeteixi una situació com la del 2024, l’entitat va reformar els estatuts l’estiu passat. Ara, la majoria qualificada s’exigirà a les dues primeres votacions per escollir els càrrecs de govern. Si no s’assoleix i cal anar a una tercera ronda, només caldrà majoria absoluta.