Lluís Llach guanya amb claredat les eleccions al Secretariat Nacional de l’ANC

L’actual president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha estat el més votat en les eleccions al Secretariat Nacional, celebrades del 14 al 18 d’abril. Segons els resultats provisionals, fet públics per l’Assemblea aquesta tarda, el cantant ha recollit 1.972 vots. El segon més votat ha estat Joan Matamala, amb 1.285 vots, i la tercera candidatura amb més suports ha estat la d’Ariadna Heiz, amb 1.126 vots.
Els secretaris electes es reuniran el dissabte 25 d’abril a Igualada en el ple de constitució del nou Secretariat Nacional. Qualsevol dels nous membres podran optar als càrrecs orgànics de l’entitat –presidència, vicepresidència, tresoreria i secretaria. El nou president haurà d’assolir dos terços dels vots en alguns dels dos primers intents o majoria absoluta a partir de la tercera votació.
L’entitat independentista ha agraït a totes les candidatures que s’han presentat al Secretariat, als voluntaris que han permès habilitar els punts de votació presencials i també als 2.322 socis que han participat de les eleccions.
Eleccions cada dos anys
El darrer conclave dels secretaris per elegir president, que se celebra cada dos anys, van alçar Lluís Llach al principal càrrec de la formació després de cinc intents fallits. El candidat va disputar-se la presidència amb el candidat del bloc jove, Josep Punga, i va acabar guanyant la votació amb 48 vots a favor. Tot plegat, en un moment convuls per la proposta de l’anterior presidenta Dolors Feliu de confeccionar una llista cívica al Parlament.
Llach, que ha superat en gairebé 700 vots la segona candidatura més votada, va assolir el càrrec amb l’objectiu de situar de nou l’ANC com un engranatge clau per a la construcció de la independència de Catalunya. “L’Assemblea és molt assembleària, però, en canvi, la seva representació és molt presidencialista. M’agradaria canviar això, però jo no soc la persona idònia per fer-ho, perquè soc molt conegut i la gent sempre… En fi, vaig pensar que podia ajudar a retrobar ponts una mica malmesos. Hi vaig trobar complicitats i m’hi vaig atrevir perquè alguna gent em va dir: “Si tu hi vas, jo hi vaig, i ens hi posem””, va apuntar Llach en la seva primera entrevista a El Món després de ser ratificat com a nou president.