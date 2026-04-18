Lluís Llach gana las elecciones al Secretariado Nacional de la ANC

El actual presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha sido el más votado en las elecciones al Secretariado Nacional, celebradas del 14 al 18 de abril. Según los resultados provisionales, hechos públicos por la Asamblea esta tarde, el cantante ha recogido 1.972 votos. El segundo más votado ha sido Joan Matamala, con 1.285 votos, y la tercera candidatura con más apoyos ha sido la de Ariadna Heiz, con 1.126 votos.

Los secretarios electos se reunirán el sábado 25 de abril en Igualada en el pleno de constitución del nuevo Secretariado Nacional. Cualquiera de los nuevos miembros podrá optar a los cargos orgánicos de la entidad –presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría. El nuevo presidente deberá alcanzar dos tercios de los votos en alguno de los dos primeros intentos o mayoría absoluta a partir de la tercera votación.

Lluís Llach, actual presidente de la Asamblea Nacional Catalana, en una entrevista con El Món | Mireia Comas

La entidad independentista ha agradecido a todas las candidaturas que se han presentado al Secretariado, a los voluntarios que han permitido habilitar los puntos de votación presenciales y también a los 2.322 socios que han participado en las elecciones.

Elecciones cada dos años

El último cónclave de los secretarios para elegir presidente, que se celebra cada dos años, encumbró a Lluís Llach al principal cargo de la formación después de cinco intentos fallidos. El candidato se disputó la presidencia con el candidato del bloque joven, Josep Punga, y terminó ganando la votación con 48 votos a favor. Todo esto, en un momento convulso por la propuesta de la anterior presidenta Dolors Feliu de confeccionar una lista cívica al Parlamento.

Llach, que ha superado en casi 700 votos a la segunda candidatura más votada, asumió el cargo con el objetivo de situar de nuevo a la ANC como un engranaje clave para la construcción de la independencia de Cataluña. «La Asamblea es muy asamblearia, pero, en cambio, su representación es muy presidencialista. Me gustaría cambiar eso, pero yo no soy la persona idónea para hacerlo, porque soy muy conocido y la gente siempre… En fin, pensé que podía ayudar a reconstruir puentes algo deteriorados. Encontré complicidades y me atreví porque algunas personas me dijeron: “Si tú vas, yo voy, y nos ponemos”», apuntó Llach en su primera entrevista a El Món tras ser ratificado como nuevo presidente.