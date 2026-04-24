La Assemblea Nacional Catalana (ANC) constituye este sábado el nuevo Secretariado Nacional después de que las elecciones de hace unos días las ganara Lluís Llach con claridad y con la duda de quién será el presidente. Llach es el actual presidente. Ahora puede volver a aspirar al cargo o dar un paso al lado, manteniéndose en la dirección para ejercer la representatividad, pero dejando que otra persona asuma la presidencia, recoge la Agència Catalana de Notícies (ACN). La cita se celebrará en el Museo de la Piel de Igualada (Anoia).

El Secretariado Nacional de la ANC es el órgano de gobierno que rige, administra y representa la entidad entre dos asambleas generales, como explican los estatutos. La renovación del organismo llega después de que, en las elecciones de hace una semana -en las que participaron 2.322 socios-, Llach consiguiera 1.972 votos, por delante de Joan Matamala (1.285) o Ariadna Heinz (1.226), proveniente del sector crítico. Llach se hizo con la victoria con cerca de 700 votos de diferencia respecto a Matamala.

Lluís Llach, presidente de la Assemblea Nacional Catalana, en Barcelona, el pasado febrero / Mireia Comas

Cualquiera de los nuevos miembros del Secretariado Nacional podrá optar a los cargos orgánicos de la entidad –presidencia, vicepresidencia, tesorería y secretaría-. El nuevo presidente deberá obtener dos tercios de los votos en alguno de los dos primeros intentos o mayoría absoluta a partir de la tercera votación.

Cinco intentos fallidos en 2024

En principio, el nombre de la persona que presidirá la ANC los próximos dos años debería conocerse este sábado. Pero hay que recordar que hace dos años, Llach logró la victoria después de cinco intentos fallidos. El candidato disputó la presidencia con Josep Punga, y terminó ganando con 48 votos a favor. Todo ello ocurrió en un momento convulso por la propuesta de la anterior presidenta Dolors Feliu de confeccionar una lista cívica en el Parlamento.

⬛️⬜️🗳️ La Junta Electoral ha hecho públicos los resultados provisionales de las elecciones al Secretariado Nacional de la Assemblea.



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Para evitar que se repita una situación como la de 2024, la entidad reformó los estatutos el verano pasado. Ahora, la mayoría cualificada se exigirá en las dos primeras votaciones para elegir los cargos de gobierno. Si no se logra y hay que ir a una tercera ronda, solo se necesitará mayoría absoluta.