L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha celebrat aquest dissabte Barcelona l’acte polític posterior a la XIV Assemblea General Ordinària sota el lema “Som independentisme. Som acció. Som Assemblea”, que ha servit per cloure el mandat del Secretariat Nacional que lidera l’entitat des del 2024, i que es renovarà amb les eleccions que se celebraran del 14 al 18 d’abril. Després de la campanya de pressió iniciada per l’entitat contra els partits independentistes, el president de l’ANC, Lluís Llach, ha carregat contra la “pràctica autonomista” que fan i els ha advertit que així no tornaran a governar les institucions del país.
Llach ha carregat contra l’estratègia política dels partits independentistes: “la pràctica de l’autonomisme no us durà mai a dominar les institucions d’aquest país”. Sobre aquesta afirmació, ha defensat que “rentar la cara al govern espanyol empobreix la qüestió catalana a totes les cancelleries internacionals” i, d’altra banda, “dona a l’Estat espanyol, tant se val si de dretes o d’esquerres, l’oportunitat de derruir l’entramat nacional català”. D’altra banda, Llach ha subratllat el paper que ha de tenir l’Assemblea: “L’ANC hi serà per animar als conciutadans de Catalunya a participar, a col·laborar, a inscriure’s i lluitar amb nosaltres”. Així mateix, ha convidat “partits i entitats a no ser col·laboracionistes de l’autonomisme i feu vostre el lema ‘Fora el mal govern'”.
Així mateix, ha afirmat que l’independentisme a Catalunya “no està en perill ni en crisi”, i ha recordat que té una massa social superior al 40% de la societat catalana. “L’independentisme manté un potencial polític extraordinari”, ha dit, però ha advertit que “la nació catalana està en perill”. En aquest sentit, ha advertit que “per primera vegada s’intenten derruir els paràmetres nacionals que ens defineixen com a nació des de la Generalitat” i ha responsabilitzat directament d’això el president de la Generalitat Salvador Illa. “Això continuarà passant mentre els partits que s’autonomenen independentistes no siguin capaces de vehicular la força de l’independentisme fins a les institucions”, ha reblat.
L’ANC lamenta que els partits no tinguin la independència al centre
El coordinador d’Incidència Política, Josep Vila, ha remarcat l’estratègica política de l’entitat: “El nostre discurs és incòmode, perquè volem que els partits tornin a posar la independència al mig de la seva estratègia i ens toca denunciar-ho quan no ho fan”. Davant d’una sala plena, diversos coordinadors i secretaris nacionals han dut a terme parlaments per clausurar el recorregut polític: han detallat la feina feta durant aquest mandat, han explicat les futures línies estratègiques, campanyes i accions de l’entitat, han descrit els futurs reptes de l’independentisme i han donat a conèixer la nova campanya de captació de socis “Ser-hi o no Ser-hi”. De fet, la coordinadora de comunicació, Rosa Caballero, ha presentat l’espot de la campanya i ha remarcat que “l’Assemblea és l’eina més potent, transversal i necessària de l’independentisme”.
També hi ha intervingut la secretària nacional Anna Ariño per explicar la futura campanya d’“A la salut en català”, que denuncia la vulneració dels drets lingüístics dels catalans als centres sanitaris. “Farem arribar la denúncia davant les institucions i entitats responsables de garantir els nostres drets. Volem impulsar una gran mobilització per recollir i unificar totes les queixes”, ha manifestat. Finalment, Pau Pacheco, copresident de l’Assemblea de Joves de Catalunya, ha presentat aquesta organització vinculada a l’ANC: “Som una entitat juvenil que tot just comença a caminar, amb moltes ganes i molta il·lusió”. I ha afegit severament: “El jovent hi és. Ens importa la llengua, la cultura, la terra i el futur que ens espera”.