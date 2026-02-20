L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha descobert el misteri darrere dels cartells amb els quals van empaperar les seus de Junts, ERC i la CUP el passat dimarts. Els cartells han estat la introducció a un nou espot publicat aquest divendres en el qual s’apel·la al compromís actiu de l’independentisme i l’ANC posa en marxa una campanya de captació de socis sota el lema “Ser-hi o no ser-hi”.
L’entitat utilitza el lema, inspirat en el famosíssim monòleg de Hamlet de William Shakespeare per tornar a sumar adeptes a les files de l’independentisme i mobilitzar de nou la societat catalana proclamant “proclamar que no n’hi ha prou amb ser independentista, cal implicar-s’hi, cal ser-hi”.
En l’acció de captació de socis l’entitat sobiranista ha publicat un vídeo en el qual es mostren imatges de la mobilització de l’independentisme entre els anys 2012 i 2019, anys en els quals l’independentisme va viure moments fonamentals com l’1-O i la sentència del Procés. El vídeo culmina amb una crida directa als catalans: “Hi has de ser. Fes-te sòcia o soci de l’ANC.”
L’entitat independentista assenyala que aquestes accions i la campanya de captació de socis fa que el debat se situi en “un terreny clar: el futur de la independència dependrà del grau d’organització i implicació real de la ciutadania”. L’ANC, a més, es reivindica i assegura que l’entitat “és l’eina més potent, transversal i necessària que té l’independentisme”.
Empaperament de les seus dels partits independentistes, l’acció prèvia
El passat dimarts les seus dels principals partits independentistes van veure’s cobertes per cartells en els quals es podien llegir proclames com “Ser o no ser independentista. Aquesta no és la qüestió” o “Confiar en els polítics o no confiar-hi. Aquesta no és la qüestió”, una campanya que l’ANC va reivindicar a les xarxes socials compartint imatges dels cartells en llocs emblemàtics de Catalunya com el Pedraforca, el Monestir de Poblet o Montserrat.