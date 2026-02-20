La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha desvelado el misterio detrás de los carteles con los cuales empapelaron las sedes de Junts, ERC y la CUP el pasado martes. Los carteles han sido la introducción a un nuevo spot publicado este viernes en el cual se apela al compromiso activo del independentismo y la ANC pone en marcha una campaña de captación de socios bajo el lema “Estar o no estar”.

La entidad utiliza el lema, inspirado en el famosísimo monólogo de Hamlet de William Shakespeare, para volver a sumar adeptos a las filas del independentismo y movilizar nuevamente a la sociedad catalana proclamando «proclamar que no basta con ser independentista, hay que implicarse, hay que estar».

En la acción de captación de socios, la entidad soberanista ha publicado un vídeo en el cual se muestran imágenes de la movilización del independentismo entre los años 2012 y 2019, años en los cuales el independentismo vivió momentos fundamentales como el 1-O y la sentencia del Proceso. El vídeo culmina con un llamado directo a los catalanes: “Tienes que estar. Hazte socia o socio de la ANC.”

La entidad independentista señala que estas acciones y la campaña de captación de socios hacen que el debate se sitúe en «un terreno claro: el futuro de la independencia dependerá del grado de organización e implicación real de la ciudadanía». La ANC, además, se reivindica y asegura que la entidad «es la herramienta más potente, transversal y necesaria que tiene el independentismo».

Empapelamiento de las sedes de los partidos independentistas, la acción previa

El pasado martes, las sedes de los principales partidos independentistas se vieron cubiertas por carteles en los que se podían leer proclamas como “Ser o no ser independentista. Esta no es la cuestión” o “Confiar en los políticos o no confiar. Esta no es la cuestión”, una campaña que la ANC reivindicó en las redes sociales compartiendo imágenes de los carteles en lugares emblemáticos de Cataluña como el Pedraforca, el Monasterio de Poblet o Montserrat.