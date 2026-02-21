La Asamblea Nacional Catalana (ANC) celebró este sábado en Barcelona el acto político posterior a la XIV Asamblea General Ordinaria bajo el lema “Som independentisme. Som acció. Som Assemblea”, que sirvió para cerrar el mandato del Secretariado Nacional que lidera la entidad desde 2024, y que se renovará con las elecciones que se celebrarán del 14 al 18 de abril. Tras la campaña de presión iniciada por la entidad contra los partidos independentistas, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha criticado la «práctica autonomista» que llevan a cabo y les ha advertido que así no volverán a gobernar las instituciones del país.

Llach ha criticado la estrategia política de los partidos independentistas: «la práctica del autonomismo no os llevará nunca a dominar las instituciones de este país». Sobre esta afirmación, ha defendido que «lavar la cara al gobierno español empobrece la cuestión catalana en todas las cancillerías internacionales» y, por otro lado, «da al Estado español, tanto si es de derechas como de izquierdas, la oportunidad de derruir el entramado nacional catalán». Además, Llach ha subrayado el papel que debe tener la Asamblea: “La ANC estará para animar a los conciudadanos de Cataluña a participar, a colaborar, a inscribirse y luchar con nosotros”. Asimismo, ha invitado «a partidos y entidades a no ser colaboracionistas del autonomismo y hacer suyo el lema ‘Fuera el mal gobierno'».

Asimismo, ha afirmado que el independentismo en Cataluña «no está en peligro ni en crisis», y ha recordado que tiene una masa social superior al 40% de la sociedad catalana. «El independentismo mantiene un potencial político extraordinario», ha dicho, pero ha advertido que «la nación catalana está en peligro». En este sentido, ha advertido que «por primera vez se intentan derruir los parámetros nacionales que nos definen como nación desde la Generalitat» y ha responsabilizado directamente de ello al presidente de la Generalitat Salvador Illa. «Esto continuará sucediendo mientras los partidos que se autodenominan independentistas no sean capaces de vehicular la fuerza del independentismo hasta las instituciones», ha rematado.

Momento del acto «Som independentisme. Som acció. Som Assemblea»

La ANC lamenta que los partidos no tengan la independencia en el centro

El coordinador de Incidencia Política, Josep Vila, ha remarcado la estrategia política de la entidad: «Nuestro discurso es incómodo, porque queremos que los partidos vuelvan a poner la independencia en el centro de su estrategia y nos toca denunciarlo cuando no lo hacen». Ante una sala llena, varios coordinadores y secretarios nacionales han llevado a cabo discursos para clausurar el recorrido político: han detallado el trabajo realizado durante este mandato, han explicado las futuras líneas estratégicas, campañas y acciones de la entidad, han descrito los futuros retos del independentismo y han dado a conocer la nueva campaña de captación de socios “Ser-hi o no Ser-hi”. De hecho, la coordinadora de comunicación, Rosa Caballero, ha presentado el spot de la campaña y ha remarcado que «la Asamblea es la herramienta más potente, transversal y necesaria del independentismo».



También ha intervenido la secretaria nacional Anna Ariño para explicar la futura campaña de “A la salut en català”, que denuncia la vulneración de los derechos lingüísticos de los catalanes en los centros sanitarios. «Haremos llegar la denuncia a las instituciones y entidades responsables de garantizar nuestros derechos. Queremos impulsar una gran movilización para recoger y unificar todas las quejas», ha manifestado. Finalmente, Pau Pacheco, copresidente de la Asamblea de Jóvenes de Cataluña, ha presentado esta organización vinculada a la ANC: “Somos una entidad juvenil que apenas empieza a caminar, con muchas ganas y mucha ilusión”. Y ha añadido severamente: “La juventud está presente. Nos importa la lengua, la cultura, la tierra y el futuro que nos espera”.