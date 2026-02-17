Las sedes de los principales partidos independentistas de Cataluña amanecieron esta mañana empapeladas por parte de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), con pancartas en las que se podían leer varias proclamas como ‘Ser o no ser independentista, esa no es la cuestión’, ‘Confiar en los políticos o no confiar, esa no es la cuestión’; ‘Manifestarse cada Diada o no manifestarse, esa no es la cuestión’ o ‘Llevar estelada o no llevarla, esa no es la cuestión’. En las sedes de Junts, ERC y la CUP se han pegado estos carteles, de color amarillo con las letras en negro y blanco, y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha interpelado a los tres partidos independentistas a través de un tuit y escribiendo «ser o no ser…».

L’ANC impulsa un manifiesto internacional por la liberación de Pablo Hasél

La Assemblea ha vuelto a tomar las riendas del movimiento independentista tras la gran manifestación contra el servicio de Rodalies. Además de la movilización y el empapelamiento de las sedes de los partidos, la entidad independentista impulsó el pasado viernes un manifiesto internacional en el que se exigía la liberación del rapero catalán Pablo Hasél.

El manifiesto, firmado por 200 catedráticos de todo el mundo, exige al Estado español la liberación «inmediata» del artista leridano, quien está encarcelado desde el año 2021 tras una resistencia pacífica en el rectorado de la Universidad de Lleida. Según el manifiesto, Hasél está “injustamente condenado” por unas calumnias contra la corona española y acusado de enaltecimiento del terrorismo con sus canciones. “Sin esta patente negación de la libertad de expresión Hasél sería un hombre libre hoy”, alertan los firmantes. Henry Ettinghausen, miembro de Hasél Campaign Professors, aseguró que el delito por el cual Hasél cumple condena “no tiene cabida en ningún Código Penal de ningún país democrático”.