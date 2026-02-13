La Asamblea Nacional Catalana (ANC) este viernes un manifiesto internacional -firmado por 200 catedráticos de todo el mundo- en el que se exige al Estado español y al Gobierno la liberación «inmediata» del rapero Pablo Hasél, quien está encarcelado desde el año 2021 cuando la BRIMO irrumpió en el rectorado de la Universidad de Lleida para detenerlo.

En el manifiesto, la entidad soberanista pide la liberación del artista señalando que está “injustamente condenado” por unas supuestas calumnias contra la monarquía española y apología del terrorismo, una condena en la cual los firmantes del manifiesto aseguran que el veredicto emitido para encarcelar a Hasél fue “severamente criticado” por juristas expertos del Estado. «Sin esta patente negación de la libertad de expresión Hasél sería un hombre libre hoy», añaden los firmantes. Henry Ettinghausen, miembro de Hásel Campaign Professors, ha asegurado que el delito por el que Hasél cumple condena “no tiene cabida en ningún Código Penal de ningún país democrático”.

Propuesto al Premio Sàkharov

Los impulsores del manifiesto proponen que el rapero sea propuesto al Premio Sàkharov, un galardón del Parlamento Europeo que premia la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Destacan que ya hace cinco años de su encarcelamiento y no se prevé su libertad hasta 2027, cumpliendo así hasta seis años de prisión. En el acto en el que se ha presentado el manifiesto han participado Lluís Llach, presidente de la ANC, Henry Ettinghausen, miembro de Hásel Campaign Professors, y Dani Carulla, coordinador de la sectorial de Personas Represaliadas de la ANC, entre otros representantes de la sociedad civil y la lucha antirrepresiva.

Lluís Llach en la presentación del manifiesto en apoyo a Hasél | ANC

Un modelo de lucha

Los participantes en la presentación y el manifiesto han mostrado que el de Hasél es un modelo de lucha en defensa de la libertad de expresión. El presidente de la ANC, Lluís Llach, ha definido al rapero como un «antisistema” y señala que ese fue el motivo de su encarcelamiento. «Dijo que teníamos un rey ladrón, corrupto y cabrón. Son cosas que los medios de comunicación no se atrevieron a decir” ha espetado un Llach que ha asegurado que durante la dictadura franquista “nunca sufrió represión».