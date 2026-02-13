L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) aquest divendres un manifest internacional -signat per 200 catedràtics d’arreu del món- en el qual s’exigeix a l’Estat espanyol i el Govern l’alliberament “immediat” del raper Pablo Hasél, qui està empresonat des de l’any 2021 quan la BRIMO va irrompre al rectorat de la Universitat de Lleida per detenir-lo-.
En el manifest l’entitat sobiranista demana l’alliberament de l’artista assenyalant que està “injustament condemnat ”per unes suposades calúmnies contra la monarquia espanyola i apologia del terrorisme, una condemna en la qual els signants del manifest asseguren que el veredicte emès per empresonar Hasél va ser “severament criticat” per juristes experts de l’Estat. “Sense aquesta patent negació de la llibertat d’expressió Hásel seria un home lliure avui”, afegeixen els signants. Henry Ettinghausen, membre de Hásel Campaign Professors, ha assegurat que el delicte pel qual Hasél compleix condemna “no té cabuda en cap Codi Penal de cap país democràtic”.
Proposat al Premi Sàkharov
Els impulsors del manifest proposen que el raper es proposi al Premi Sàkharov, un guardó del Parlament Europeu que premia la defensa dels drets humans i llibertats fonamentals. Destaquen que ja fa cinc anys del seu empresonament i no es preveu la seva llibertat fins al 2027, complint així fins a sis anys de presó. En l’acte en el qual s’ha presentat el manifest han participat Lluís Llach, president de l’ANC, Henry Ettinghausen, membre de Hásel Campaign Professors, i Dani Carulla, coordinador de la sectorial de Persones Represaliades de l’ANC, entre altres representants de la societat civil i la lluita antirepressiva.
Un model de lluita
Els participants en la presentació i el manifest han mostrat que el de Hasél és un model de lluita en defensa de la llibertat d’expressió. El president de l’ANC, Lluís Llach, ha definit el raper com un “antisistema” i assenyala que aquest va ser el motiu del seu empresonament. “Va dir que teníem un rei lladre, corrupte i cabró. Són coses que els mitjans de comunicació no es van atrevir a dir” ha etzibat un Llach que ha assegurat que durant la dictadura franquista “mai va patir una repressió”.