Hasél, un raper al meu poble

Sant Joan de Vilatorrada, el Brooklyn del Bages, ha estat un dels epicentres de la política catalana dels darrers anys. En aquest poble del Pla de Bages rau el Centre Penitenciari de Lledoners, on van romandre engarjolats els presos polítics institucionals. Ara s’hi troba el que l’ANC considera el darrer pres polític a Catalunya, el raper Pablo Hasél. Tot i que la seva detenció va generar grans protestes arreu de Catalunya, la seva lluita a la presó s’ha caracteritzat pel silenci.
Lluny d’acollir-se a beneficis penitenciaris, Hasél ha continuat a la presó -malgrat la queixa pel règim penitenciari de Catalunya- seguint els criteris d’una protesta moral i personal gairebé franciscana. La Plataforma Antirepressiva de Ponent s’ha mantingut ferma en la reivindicació de la seva lluita durant els gairebé cinc anys del seu empresonament on ha defensat des del caràcter polític de la seva detenció al dret a tenir assistència mèdica adient.
Ara un grup de dos-cents catedràtics i professors universitaris de 65 països i de quatre continents han signat un manifest, liderat per l’ANC, on denuncien la seva situació. Parteixen de la idea que està “injustament condemnat” per calumniar membres de la corona espanyola i fer apologia del terrorisme. Els mateixos signants dels documents el proposen com a Premi Sàkharov, un guardó del Parlament Europeu que premia la defensa dels drets humans i llibertats fonamentals.
Hasél, que en el pitjor dels casos romandrà fins al 2027 empresonat, ha mantingut la seva flegma d’antisistema amb una resistència discreta. Ha complert cinc anys de presó i ha hagut de ser una entitat com l’ANC qui l’hagi posat de nou al focus, a fer memòria d’un raper que va ser empresonat arran del resultat d’una sentència per dir el que pensava sobre els portadors de la corona espanyola. Tossut, conscient d’una lluita individual i allunyada de la propaganda, mereix un respecte que hauria de sotragar moltes institucions polítiques. Mentre alguns es preocupen per donar una placa de policia a un gos, hi ha gent que és a la presó defensant amb una dignitat encomiable la llibertat d’expressió.