Les seus dels principals partits independentistes de Catalunya s’han llevat aquest matí empaperada, per part de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), amb pancartes en les quals es podia llegir diverses proclames com ‘Ser o no ser independentista, aquesta no és la qüestió’, ‘Confiar en els polítics o no confiar, aquesta no és la qüestió’; ‘Manifestar-se cada Diada o no manifestar-se, aquesta no és la qüestió’ o ‘Portar estelada o no portar-la, aquesta no és la qüestió’. A les seus de Junts, ERC i la CUP s’han enganxat aquests cartells, de color groc amb les lletres en negre i blanc i l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha interpel·lat els tres partits independentistes a través d’un tuit i escrivint “ser o no ser…”.
⬛️⬜️ Ser o no ser… @JuntsxCat @Esquerra_ERC @CUPNacional— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 17, 2026
SER O NO SER INDEPENDENTISTA. Aquesta no és la qüestió.
🤔
CONFIAR EN ELS POLÍTICS O NO CONFIAR-HI. Aquesta no és la qüestió. pic.twitter.com/6kbmpV0qdq
L’ANC impulsa un manifest internacional per l’alliberament de Pablo Hasél
L’Assemblea ha tornat a agafar les regnes del moviment independentista després de la gran manifestació contra el servei de Rodalies. A més de la mobilització i l’empaperament de les seus dels partits l’entitat independentista va impulsar el passat divendres un manifest internacional en el qual s’exigia l’alliberament del raper català Pablo Hasél.
El manifest, signat per 200 catedràtics d’arreu del món- exigeix a l’Estat espanyol l’alliberament “immediat” de l’artista lleidatà, qui està empresonat des de l’any 2021 després d’una resistència pacífica al rectorat de la Universitat de Lleida. Segons el manifest, Hasél està “injustament condemnat” per unes calúmnies contra la corona espanyola i acusat d’enaltiment del terrorisme amb les seves cançons. “Sense aquesta patent negació de la llibertat d’expressió Hásel seria un home lliure avui”, alerten els signants. Henry Ettinghausen, membre de Hásel Campaign Professors, va assegurar que el delicte pel qual Hasél compleix condemna “no té cabuda en cap Codi Penal de cap país democràtic”.