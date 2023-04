Justícia es desentén de les queixes de Pablo Hasél i apunta a Interior

La conselleria de Justícia, Gemma Ubasart, es desentén de les reiterades denúncies del raper Pablo Hasél, per la manca d’intimitat durant les proves mèdiques fora de la presó, i passa la pilota al departament d’Interior pel paper dels Mossos d’Esquadra en els trasllats i la custòdia quan el porten als centres sanitaris. Així ho constata una resposta parlamentària del 4 d’abril signada per la consellera del ram, Gemma Ubasart, a la qual ha tingut accés El Món. Ubasart al·lega que per llei correspon als Mossos d’Esquadra, perquè en tenen les competències, l’acompanyament dels interns de les presons a hospitals externs. “Els responsables de les sortides dels interns quan són conduïts o traslladats per les forces de seguretat són els cossos policials, en aquest cas concret, la Policia de la Generalitat de Catalunya – Mossos d’Esquadra”, afirma la consellera descartant que el seu departament hi tingui alguna responsabilitat.

De fet, Ubasart passa la pilota al terrat del conseller Joan Ignasi Elena, aprofitant una pregunta de la juntaire Cristina Casol, sobre el protocol que es va seguir amb Pablo Hasél amb relació a la realització d’una colonoscòpia. En aquest sentit, cal recordar que el raper fa més de mig any que té problemes digestius i ha denunciat reiteradament la vulneració del seu dret a la intimitat en les revisions mèdiques. Els advocats de Pablo Hasél van anunciar divendres passat que presentaran una querella contra Elena per vulneració de drets i incompliment del reglament penitenciari.

Gemma Ubasart, Consellera de Justícia, Drets i Memòria. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Colonoscòpia emmanillat

Segons ha denunciat el grup de suport a Hasél, durant la primera colonoscòpia els Mossos el van tenir “emmanillat” i no li van permetre “estar sol” amb els metges. Políticament, i seguint les paraules de Josep Bustos, portaveu de la plataforma de suport, es va assolir un acord amb ERC per tal que se li practiqués una segona prova “en condicions”. Ara bé, els Mossos van deixar-li clar que no “el deixarien sol ni un minut”, tal com es va veure en el darrer judici a l’Audiència de Lleida, on estava custodiat per sis mossos uniformats. El raper es va tornar a negar a fer la prova.

L’advocada del raper, Alejandra Matamoros, va interposar una queixa a l’Audiència Nacional per demanar informació sobre aquesta denúncia. El tribunal va demanar explicacions al centre penitenciari de Ponent, on rau internat, sense que a hores d’ara hagi contestat. Qui sí que ho ha fet és Ubasart, que es limita a transcriure els articles 35 i 218 del reial decret 190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el reglament penitenciari. Regulen la custòdia dels interns en el cas de consulta o ingrés en hospitals no penitenciaris. En concret, cita l’article 218, que estableix que “la vigilància i custòdia dels detinguts, presos o penats en centres sanitaris no penitenciaris va a càrrec exclusivament de les forces i cossos de seguretat de l’Estat competents”.

En aquest sentit, i seguint el fil del mateix article ressalta que “correspon a les autoritats de les forces i cossos esmentats establir les condicions en les quals s’ha de dur a terme la vigilància i custòdia i, en especial, la identificació de les persones que han d’accedir a la dependència on sigui l’intern, tenint en compte el que disposa aquest reglament i les normes de funcionament del centre hospitalari, sens perjudici de la intimitat que requereix l’assistència sanitària”. D’aquí que afirmi que els responsables són els Mossos. Tanmateix, afegeix que els “protocols d’actuació es basen en el respecte dels drets, la dignitat i la seguretat de la persona en situació d’internament penitenciari”.