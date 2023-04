Interior admet la mort d’11 detinguts en set anys però descarta mala praxi dels Mossos

Entre l’any 2015 i 2022, onze persones van morir mentre es trobaven sota custòdia dels Mossos d’Esquadra, és a dir detingudes. En cap d’aquests casos s’ha detectat “mala praxi” policial. Almenys així ho assegura una resposta parlamentària a la CUP signada el 31 de març pel conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a la qual ha tingut accés El Món. Segons aquest informe, totes les investigacions s’han dut a terme de manera “exhaustiva, especialment per esbrinar si hagués existit el mínim indici de responsabilitat”, i amb la tutela de les autoritats judicials competents.

Aquesta negra estadística s’ha presentat arran del cas Brian Ríos, que el 21 d’agost del 2022 va morir quan estava detingut a la comissaria de Rubí. Un cas que ha investigat el jutjat d’instrucció número 5 de Rubí. També hi ha obertes diligències policials que segueixen un control tant de les autoritats del mateix cos com de la justícia i del ministeri fiscal. De fet, en aquest cas, la resposta aprofita per defensar l’actuació dels Mossos i assegura que el personal del centre sanitari que va atendre Ríos va actuar segons les guies clíniques i d’acord amb la seva experiència professional, i va decidir l’administració de medicació a partir de l’exploració i de la informació que havia facilitat el mateix afectat.

El conseller Joan Ignasi Elena mira el diputat de la CUP d’Interior, Xavier Pellicer/David Aparicio

Onze casos en set anys

La pregunta del diputat de la CUP portaveu d’Interior, Xavier Pellicer, demana el nombre de morts sota custòdia policial des del 2015, un any que no se’n va registrar cap. De fet, el còmput comença el 14 de març del 2016 amb la mort en una detenció al carrer a Cunit. Un cop amb les manilles posades, l’arrestat va caure desplomat a terra per una aturada cardiorespiratòria. La següent mort es va registrar a l’Àrea Bàsica Policial d’Osona el juliol del 2016. El 2017 va començar amb una defunció a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona d’un arrestat que provenia de l’ABP del Tarragonès. El 19 de gener de l’any 2018 es va comptar una nova mort a l’Àrea de Custòdia de Detinguts de la comissaria de Sant Celoni (Vallès Oriental).

L’any 2019, els Mossos van comptar tres morts sota la seva vigilància. La primera va ser la comissaria de Ciutat Vella, el 20 de gener del 2019. La següent mort va ser a l’àrea de custòdia de detinguts de les Corts, on hi ha el calabós central dels Mossos de la ciutat de Barcelona. El setembre del 2019, un altre detingut va morir arrestat a l’ABP de Roses (Alt Empordà). El 2020, l’única mort constatada sota custòdia policial va ser a la comissaria de Mataró, el 14 d’abril. Durant el 2021 no hi ha cap mort. El balanç de 2022 va ser de tres morts. El primer a la comissaria de les Corts, el 18 de febrer del 2022; quatre dies després, va morir un altre arrestat a la comissaria de Santa Coloma de Gramenet i el 21 d’agost, el cas de Brian Rios.

En tot cas, Interior assegura que sempre se segueix el protocol establert per la Llei 10/1994 d’11 de juliol sobre els principis d’actuació policial, les recomanacions i vigilància del Mecanisme Nacional per a la Prevenció de la Tortura (protocol estatal), el Síndic de Greuges i el Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura.