Protesta descafeïnada de mossos enmig de la divisió sindical

Uns 200 manifestants s’han concentrat a primera hora d’aquest dimecres a la tarda convocats pels sindicats de Mossos d’Esquadra SAP-Fepol i SME, així com el Col·lectiu MosSOS. Una mobilització que ha quedat descafeïnada perquè no ha tingut el suport d’USPAC i SPC, els dos sindicats que tenen la representació majoritària de l’escala bàsica. Petards, botzines i pancartes amb el lema És hora de cobrar han dominat la mobilització.

En declaracions als mitjans, el portaveu de SAP-Fepol, Toni Castejón, ha criticat que hi ha “companys amb més de dues mil hores acumulades” que per “necessitats de servei” no es poden abonar o bé no es poden compensar. “Un greuge comparatiu amb la resta de cossos especials de la Generalitat”. Castejón ha demanat “proves” al Govern per complir amb els compromisos salarials i de compensació horària.

Protesta d’alguns dels sindicats dels Mossos d’Esquadra a la plaça Sant Jaume / Q.S.

Una manifestació dividida

Castejón també ha mostrat “respecte” pels altres sindicats que no han fet costat a la convocatòria. La idea de la protesta era pressionar el Govern i el Consell de la Policia, del pròxim 17 d’abril, per tal d’iniciar la negociació col·lectiva com a “mínim” en tres punts: retribució salarial, la reducció de la jornada laboral anual i la compensació econòmica per treballar en dies festius. Una llista que la resta de sindicats consideren curta, ja que tenen una llista encara més àmplia de demandes que han estat acceptades a la negociació per part de l’administració.

Des del Departament d’Interior admeten la seva “perplexitat” per la protesta, que no acaben d’entendre per què es convoca en un moment en què la negociació és tot just a punt d’arrencar. En aquest sentit, els sindicats que han decidit no fer costat a la protesta entenen que “ara no toca manifestar-se” de manera preventiva abans d’una negociació que, formalment no començaria fins al pròxim 20 d’abril, quan s’ha de reunir la comissió Retribucions i Despeses de Personal que ha de donar el vistiplau per iniciar-la. En tot cas, des de SAP-Fepol veuen com un “avís” la protesta tot i que no ha tingut un èxit de convocatòria notable.