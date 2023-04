Protesta descafeinada de mossos en medio de la división sindical

Unos 200 manifestantes se han concentrado a primera hora de este miércoles por la tarde convocados por los sindicatos de Mossos d’Esquadra SAP-Fepol y SME, así como el Colectivo MosSOS. Una movilización que ha quedado descafeinada porque no ha tenido el apoyo de USPAC y SPC, los dos sindicatos que tienen la representación mayoritaria de la escala básica. Petardos, bocinas y pancartas con el lema Es hora de cobrar han dominado la movilización.

En declaraciones a los medios, el portavoz de SAP-Fepol, Toni Castejón, ha criticado que hay «compañeros con más de dos mil horas acumuladas» que por «necesidades de servicio» no se pueden abonar o bien no se pueden compensar. «Un agravio comparativo con el resto de cuerpos especiales de la Generalitat». Castejón ha pedido «pruebas» al gobierno catalán para cumplir con los compromisos salariales y de compensación horaria.

Protesta de algunos de los sindicatos de los Mossos d’Esquadra en la plaza Sant Jaume / Q.S.

Una manifestación dividida

Castejón también ha mostrado «respeto» por los otros sindicatos que no han apoyado a la convocatoria. La idea de la protesta era presionar al gobierno y al Consejo de la Policía, del próximo 17 de abril, para iniciar la negociación colectiva como «mínimo» en tres puntos: retribución salarial, la reducción de la jornada laboral anual y la compensación económica para trabajar en días festivos. Una lista que el resto de sindicatos consideran corta, puesto que tienen una lista todavía más amplia de demandas que han sido aceptadas a la negociación por parte de la administración.

Desde el Departamento de Interior admiten su «perplejidad» por la protesta, que no acaban de entender por qué se convoca en un momento en que la negociación está apenas a punto de arrancar. En este sentido, los sindicatos que han decidido no apoyar la protesta entienden que «ahora no toca manifestarse» de manera preventiva antes de una negociación que, formalmente, no empezaría hasta el próximo 20 de abril, cuando se tiene que reunir la comisión Retribuciones y Gastos de Personal que tiene que dar el visto bueno para iniciarla. En todo caso, desde SAP-Fepol ven como un «aviso» la protesta, a pesar de que no ha tenido un éxito de convocatoria notable.