Guerra entre sindicatos por la manifestación de Mossos de este miércoles

Batalla entre sindicatos de los Mossos d’Esquadra por una protesta contra el gobierno de la Generalitat. Una manifestación convocada por SAP-FEPOL para este miércoles por la tarde, ante el Palau de la Generalitat, y que tiene también el apoyo de Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME). Ahora bien, el resto de sindicatos con más representación en la escala básica, como por ejemplo SPC y USPAC, así como SEGCAT y CAT, se niegan a participar porque consideran que en este momento «no toca manifestarse».

De hecho, los sindicatos que no apoyan la protesta avisan de que ahora se acaba de abrir el proceso de negociación colectiva y todavía es pronto para «malgastar un cartucho como una protesta de estas características». Incluso apuntan a la intencionalidad política que podría destilar la protesta. «No nos manifestaremos a las puertas de unas elecciones para favorecer ciertas opciones políticas», aseguran a través de un comunicado conjunto los sindicatos contrarios a la protesta. Estas organizaciones llegan a tildar irónicamente a los convocantes de «gurús de las negociaciones».

Una convocatoria que Interior mira con perplejidad

El Sindicato Autónomo de Policía (SABE-FEPOL) informó Departamento de Interior del «inicio inmediato de movilizaciones» en la celebración del Consejo de la Policía del 29 de marzo. Según el sindicato, la Policía de la Generalitat ya había entrado de pleno en el conflicto colectivo y, a la vista de la lentitud de las de negociaciones, había que ir a la movilización. Con estos argumentos, y por sorpresa, SAP-Fepol convocó los agentes de los Mossos a la concentración de este miércoles. Ahora bien, solo el colectivo MosSOS y el SME han confirmado su apoyo y asistencia. SAP-Fepol basa su protesta en tres demandas: mejoras retributivas, la reducción de la jornada laboral anual y la compensación económica para trabajar en días festivos.

En cambio, los sindicatos que tienen la mayoría de la representación de la escala básica, normalmente muy beligerantes con la administración, descartan apoyar la convocatoria. «Ahora no toca», arguyen. Según explican en un comunicado SPC, USPAC y SEGCAT, el pasado 23 de marzo se celebró la tercera reunión de la mesa de negociación colectiva para el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, donde la administración «manifestó que negociará todos los puntos propuestos por las organizaciones sindicales». «La consejería dio luz verde a la negociación colectiva», insisten. Incluso detallan que el «siguiente paso formal y tal como se acordó entre las organizaciones sindicales y departamento, los puntos a negociar se llevarán a la Comisión de Retribuciones y Gastos de Personal del día 20 de abril para que den el visto bueno para iniciar las negociaciones dentro del marco acordado». De aquí que no se entienda la convocatoria de la manifestación, que el Departamento de Interior se mira con perplejidad, cuando todavía ni siquiera han empezado formalmente las negociaciones.

El consejero Joan Ignasi Elena en el momento de la presentación de la nueva uniformatitat de los Mossos d’Esquadra a Manresa/Mar Martí

¿Manifestarse por tres puntos aceptados?

Así, los sindicatos que no apoyan la protesta razonan que «manifestarse para defender tres puntos es renunciar al resto de mejoras que s ’están negociando con otros colectivos de la Generalitat». «Por este motivo, no nos manifestaremos defendiendo un acuerdo de mínimos de tres puntos que ya han sido aceptados en la negociación por parte de la Generalitat», subrayan. En este contexto, estas organizaciones ven motivos políticos en la convocatoria.

«Los sindicatos mayoritarios del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, con más representación en la escala básica, continuamos reclamando en bloque hacia unas mejoras reales para nuestro colectivo y no nos manifestaremos a las puertas de unas elecciones para favorecer ciertas opciones políticas», alertan. Ahora bien, sí que sostienen que «una vez iniciadas las negociaciones, si no hay entendimiento, tocará salir a la calle». «Ahora todavía es pronto, no toca», comentan fuentes de los sindicatos. En este punto, usan la ironía contra los sindicatos convocantes con un: «Recordad que los manifestantes de mañana defendían chaleco con copago y un modelo de jubilación mucho peor del que tenemos… unos gurús de la negociación».

Motivos de la protesta

SAP-Fepol, en cambio, defiende la protesta porque en «comparación con otros cuerpos especiales de Cataluña» los Mossos están muy por debajo en cuanto a reconocimiento retributivo y condiciones laborales». También reclaman que no se imponga la «necesidad del servicio por encima de la conciliación familiar». Así mismo, reclaman que la jornada laboral se adapte a la normativa europea. Por otro lado, reclaman que se acelere la negociación y se prioricen los conceptos retributivos como el incremento de sueldos, reducción de jornada laboral anual y compensación de festivos.