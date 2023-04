Guerra entre sindicats per la manifestació de Mossos d’aquest dimecres

Batalla entre sindicats dels Mossos d’Esquadra per una protesta contra el Govern de la Generalitat. Una manifestació convocada per SAP-FEPOL per a aquest dimecres a la tarda, davant del Palau de la Generalitat, i que té també el suport de Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME). Ara bé, la resta de sindicats amb més representació a l’escala bàsica, com ara l’SPC i USPAC, així com SEGCAT i CAT, es neguen a participar-hi perquè consideren que en aquest moment “no toca manifestar-se”.

De fet, els sindicats que no fan costat a la protesta avisen que ara s’acaba d’obrir el procés de negociació col·lectiva i encara és aviat per “malbaratar un cartutx com una protesta d’aquestes característiques”. Fins i tot apunten a la intencionalitat política que podria destil·lar la protesta. “No ens manifestarem a les portes d’unes eleccions per afavorir certes opcions polítiques”, asseguren a través d’un comunicat conjunt els sindicats contraris a la protesta. Aquestes organitzacions arriben a titllar irònicament les convocants de “gurus de les negociacions”.

Una convocatòria que Interior es mira amb perplexitat

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va informar Departament d’Interior de “l’inici immediat de mobilitzacions” en la celebració del Consell de la Policia del 29 de març. Segons el sindicat, la Policia de la Generalitat ja havia entrat de ple en conflicte col·lectiu i, a la vista de la lentitud de les de negociacions, calia anar a la mobilització. Amb aquests arguments, i per sorpresa, SAP-Fepol va convocar els mossos a la concentració d’aquest dimecres a Palau. Ara bé, només el col·lectiu MosSOS i l’SME han confirmat el seu suport i assistència. SAP-Fepol basava la seva protesta en tres demandes: millores retributives, la reducció de la jornada laboral anual i la compensació econòmica per treballar en dies festius.

En canvi, els sindicats que tenen la majoria de la representació de l’escala bàsica, normalment molt bel·ligerants amb l’administració, descarten fer costat a la convocatòria. “Ara no toca”, argüeixen. Segons expliquen en un comunicat l’SPC, USPAC i SEGCAT, el passat 23 de març es va celebrar la tercera reunió de la mesa de negociació col·lectiva pel Cos de Mossos d’Esquadra, on l’administració “va manifestar que negociarà tots els punts proposats per les organitzacions sindicals”. “La conselleria va donar llum verda a la negociació col·lectiva”, insisteixen. Fins i tot detallen que el “següent pas formal, tal com es va acordar entre les organitzacions sindicals i departament, els punts a negociar es portaran a la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal del dia 20 d’abril perquè donin el vistiplau per iniciar les negociacions dins el marc acordat”. D’aquí que no s’entengui la convocatòria de la manifestació, que el Departament d’Interior es mira amb perplexitat, quan encara ni tan sols han començat formalment les negociacions.

El conseller Joan Ignasi Elena en el moment de la presentació de la nova uniformatitat dels Mossos d’Esquadra a Manresa/Mar Martí

Manifestar-se per tres punts acceptats?

Així, els sindicats que no fan costat a la protesta raonen que “manifestar-se per defensar tres punts és renunciar a la resta de millores que s’estan negociant amb altres col·lectius de la Generalitat”. “Per aquest motiu, no ens manifestarem defensant un acord de mínims de tres punts que ja han estat acceptats en la negociació per part de la Generalitat”, subratllen. En aquest context, aquestes organitzacions veuen motius polítics en el rerefons en la convocatòria.

“Els sindicats majoritaris del Cos de Mossos d’Esquadra, amb més representació a l’escala bàsica, continuem reclamant en bloc cap a unes millores reals per al nostre col·lectiu i no ens manifestarem a les portes d’unes eleccions per afavorir certes opcions polítiques”, alerten. Ara bé, sí que sostenen que “un cop iniciades les negociacions, si no hi ha entesa, tocarà sortir al carrer”. “Ara encara és aviat, no toca”, comenten fonts dels sindicats. En aquest punt, fan servir la ironia contra els sindicats convocants amb un: “Recordeu que els manifestants de demà defensaven armilla amb copagament i un model de jubilació molt pitjor del que tenim… uns gurus de la negociació”.

Motius de la protesta

SAP Fepol, en canvi, defensa la protesta perquè en “comparació amb altres cossos especials de Catalunya” els Mossos estan molt per sota quant a reconeixement retributiu i condicions laborals”. També reclamen que no s’imposi la “necessitat del servei per sobre de la conciliació familiar”. Així mateix, reclamen que la jornada laboral s’adapti a la normativa europea. Per altra banda, reclamen que s’acceleri la negociació i es prioritzin els conceptes retributius com l’increment de sous, reducció de jornada laboral anual i compensació de festius.