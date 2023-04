Els sindicats titllen de “trampa” la resposta de la Generalitat als conserges d’institut

Reacció contundent dels sindicats a la resposta que la Generalitat va donar a El Món pel que fa a la demanda dels conserges d’institut de tenir l’oportunitat d’examinar-se en una oposició light, amb un temari reduït com els altres interins que estan passant el procés d’estabilització de plantilles. El responsable del personal d’administració i serveis de centres educatius de La Intersindical, Juli Torras, titlla de “trampa” que la Direcció General de Funció Pública hagi dit que el cos dels anomenats subalterns podrà tenir una oposició reduïda com la que faran la resta de cossos de la Generalitat el pròxim dia 26. “Han fet trampa, perquè el que demana el grup de subalterns és una reducció de temari del 50%, com han tingut la resta de cossos, i el que contesta Funció Pública és que hi haurà una reducció [inferior] respecte a l’oposició del 2020 que s’ha anul·lat”, assenyala.

Torras insisteix que “això no és una reducció com la de la resta de cossos” perquè el que Funció Pública ha anunciat és una oposició amb 8 temes en comptes de 10. “El que demanen els subalterns és una oposició light de quatre temes, la meitat, com la que faran la resta de cossos”, reitera. A més, dubta que Funció Pública pugui tenir clar el temari perquè “ni tan sols s’han negociat les bases” amb els sindicats i insisteix en el fet que la resposta de la Generalitat ha estat “un engany”.

En aquest marc, La Intersindical ha decidit demanar per carta una reunió urgent amb Funció Pública. En aquesta reunió volen tractar, a més, un altre problema: la convocatòria apunta que només 44 places de les noves oposicions per a subalterns aniran destinades a persones sense discapacitat, quan, en l’antiga oposició, la que es va anul·lar, tenien 312 places. “Necessitem una reunió urgent amb Funció Pública”, afirma Torras.

La portaveu de la Plataforma d’Interins de Catalunya, Elisabet Ramos / ACN

La mesa sectorial de dilluns, definitiva

Per la seva banda, Assumpta Barbens, del sindicat IAC-CATAC, descarta demanar una reunió urgent amb Funció Pública perquè ja es tractarà aquesta qüestió en la pròxima reunió de la mesa sectorial, prevista per al pròxim dilluns. “A nosaltres no ens han explicat res sobre el temari reduït, però tot se sabrà la setmana que ve, quan hi hagi la reunió de la mesa sectorial. Hem inclòs aquesta qüestió a l’ordre del dia”, explica Barbens.

El sindicat que representa Barbens assenyala que és necessari un concurs d’oposició per al cos subaltern, però lamenta que hagi acabat el termini per la falta d’acord amb l’administració. “Demanem que el convoquin amb la versió light, ja que Funció Pública va admetre que ho podia fer encara que estiguem fora de termini”, conclou.