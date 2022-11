Victòria dels funcionaris en el conflicte amb els interins en el procés per fer-los fixos

La Generalitat ha concedit una primera victòria als funcionaris en el polèmic procés d’estabilització que està generant conflictes entre aquest col·lectiu i els interins. El Govern va aprovar aquest dimarts un decret llei que recull un seguit de beneficis per als funcionaris de carrera amb l’objectiu d’esmenar el “perjudici” que patiran amb els processos d’estabilització dels interins que es troben en frau de llei per la falta d’acció de l’administració, que els ha tingut sense convocar-los la plaça durant anys. Amb aquest decret, el Govern admet que s’ha produït un perjudici als funcionaris arran de la necessitat de reduir la temporalitat com demanen les directives europees.

Segons l’Associació de Defensa del Torn Lliure el decret deixa clar que els processos d’estabilització van ocasionar un “perjudici greu” en l’àmbit de la promoció interna i pel que fa a la mobilitat geogràfica dels qui ara ocupen un destí provisional i estan obligats a participar al concurs de trasllats. En aquest concurs haurien de competir amb els interins que hagin obtingut la plaça de funcionari a través del procés d’estabilització. La Generalitat, segons diu aquesta entitat, ha corregit aquest “despropòsit” gràcies a la decisió de fer aquest concurs de trasllats en dues fases, de manera que donarà preferència als actuals funcionaris de carrera sobre els interins.

Conflicte entre interins i funcionaris pel procés d’estabilització / EP

Concurs de trasllats “més just”

L’entitat celebra la decisió de la Generalitat d’establir un procés de dues fases pel que fa al concurs de trasllats per tal que els funcionaris no es vegin perjudicats. En una conversa recent amb El Món, dues funcionàries lamentaven que segurament no podrien canviar de destí malgrat portar anys treballant a 80 quilòmetres de casa perquè haurien de concursar en igualtat de condicions amb interins que acabessin d’obtenir la plaça. Ara, la Generalitat ha esmenat aquest greuge envers els funcionaris establint un concurs en dues fases “més just”.

Hi haurà una fase preferent per als qui ja són funcionaris de carrera i podran escollir plaça abans que els interins, que hauran d’esperar a la segona fase. Aquesta era una de les grans reivindicacions de l’entitat en el recurs que van interposar als jutjats contra el procés d’estabilització dissenyat per funció pública. “Són bones notícies perquè ens concedeixen per llei dues de les nostres grans reivindicacions”, celebra l’associació en un comunicat.

Reserva de places per a promoció interna

L’altre gran objectiu dels funcionaris que celebra aquesta entitat és la reserva d’un 45% de les places oferides als processos d’estabilització per a la promoció interna dels qui ja són funcionaris, és a dir, perquè puguin millorar la seva situació un cop dins de l’administració. Segons estableix el decret, aquests processos de promoció interna es faran en paral·lel als processos d’estabilització per evitar perjudicis. Els funcionaris havien demanat en diverses ocasions que es convoquessin aquests processos de promoció després d’anys aturats i amb aquest decret la Generalitat els concedeix una de les seves peticions.

La Generalitat ha establert dues fases per al concurs de trasllats: la primera serà preferent per als qui ja són funcionaris

El pes dels recursos en aquesta decisió

El president de l’entitat, Antoni Requena, es mostra convençut que els recursos que han presentat han tingut una “gran influència” en l’aprovació d’aquest decret llei que els dona la raó. “Va en la línia contrària al que deien els sindicats i la Generalitat fa unes setmanes”, justifica. A més, celebra que amb el decret han pres decisions que “atempten frontalment contra els interessos dels interins que volen fixesa” i que “no tenien cap necessitat de prendre”.

Requena creu que el funcionariat no havia fet una oposició real amb manifestacions ni protestes i que per tant el Govern no tenia cap mena de pressió per fer aquest pas. “L’únic que els ha mogut són els recursos, perquè amb la llei en mà tenien molt marge per decantar-se al nostre favor”, conclou.