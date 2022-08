Escalada de tensió en la lluita entre interins pel concurs de mèrits

El conflicte per les suposades irregularitats que han denunciat un grup d’interins en el concurs de mèrits continua obert i la tensió a poc a poc segueix escalant. El procés d’estabilització dels interins en frau de llei ha acabat portant a una lluita interna entre tots els candidats a obtenir una plaça i, mentre uns acusen 285 persones d’haver estat inclosos a la llista per una “irregularitat” a Funció Pública, aquestes es defensen argumentant el seu dret a ser incloses a la llista que els pertoca i tenir l’oportunitat d’obtenir una de les desitjades places fixes. A més, els acusen de “desinformar” i “mentir” als mitjans de comunicació.

El decret del ministre Miquel Iceta va ser el detonant d’aquest conflicte que protagonitzen els interins que porten dècades en frau de llei per part de l’administració, que ha allargat durant anys la seva precarietat. Per tal de complir ara a correcuita amb la normativa europea, el govern espanyol va anunciar el 2021 l’inici del procés d’estabilització d’aquests interins. Està basat en oposicions i en un concurs de mèrits que es resoldrà aquest setembre. Aquestes places, però, són molt limitades i més de la meitat d’interins quedaran fora. En aquest marc, la confusió d’alguns d’ells ha iniciat un enfrontament que s’ha acabat resolent a favor d’aquells interins que van cometre un error de fet a l’hora d’inscriure’s al concurs de mèrits.

Interins es manifesten a la Via Laietana / ACN

L’error de fet que finalment Funció Pública ha esmenat

Tot va començar aquest mes de juny, quan es va obrir el període per fer les inscripcions al concurs de mèrits. Es van obrir diverses convocatòries alhora on estaven cridats a inscriure’s diverses categories de l’administració, el que segons els afectats els va provocar la “confusió”. Al juliol es va tancar el termini per apuntar-se a les llistes i quan es van publicar les provisionals molts interins es van adonar que el seu nom no hi sortia. S’havien equivocat en inscriure’s com a personal laboral enlloc de com a funcionaris, el que posava en risc la seva participació i per tant l’oportunitat d’aconseguir plaça fixa.

És el cas de la Maria, interina des de fa 19 anys a una plaça d’administrativa auxiliar i portaveu dels Afectats pel Concurs de Mèrits, el grup que ha aconseguit la modificació de les llistes. “Vaig mirar el meu expedient i a tot arreu hi constava el grup D-14. Al web de la convocatòria, a la part dels funcionaris, no sortia res amb la meva lletra”, explica en conversa amb El Món. Va ser per això que va mirar a la part de personal laboral i hi va trobar aquesta lletra. Va ser quan s’hi va inscriure, convençuda que ho havia fet bé. “A més, no em considero funcionària perquè no tinc els mateixos drets que ells i enlloc no apareixia la paraula interí”, insisteix.

Aquesta interina assenyala que, tot i que és cert que tenien un mes per rectificar, no ho va fer perquè estava convençuda que havia fet el procés bé. “Quan van sortir les llistes vaig estar una setmana sense sortir del llit per la preocupació d’haver tirat per la borda gairebé 20 anys de feina”, explica. Per resoldre la situació, va contactar amb Funció Pública i va presentar dos recursos. “No van ser simples escrits”, diu en resposta al grup d’interins que denuncia que només els van fer falta “un parell d’escrits” per aconseguir la modificació de les llistes.

Manifestació per la vaga dels sindicats del sector públic baixant per la Via Laietana de Barcelona / ACN

Denuncien falta d’informació abans de fer la inscripció

Els interins que van cometre aquest error en inscriure’s denuncien falta d’informació durant el procés. “Si entre tots els cossos hi ha més de 1.000 persones equivocades, és que hi ha alguna cosa que falla”, assenyala aquesta interina. Insisteix que els sindicats no els han donat cap tipus d’informació sobre el procés tot i que es van comprometre a passar pels centres a informar. “Fins i tot hi ha hagut companyes que van recórrer als sindicats perquè els fessin la inscripció i ells ho han fet malament”, resol.

En el mateix sentit, una altra de les persones afectades que formen part d’aquest col·lectiu assenyala que quan es va apuntar a les llistes no tenia cap informació. “Quan hi ha tants errors és perquè alguna cosa no està bé”, raona. Mentre els interins que han denunciat irregularitats en el procés diuen que és “greu” no tenir clar a quin cos pertanyen amb tants anys d’experiència, els interins que finalment han estat inclosos a la llista lamenten la falta d’informació i les dificultats de fer el tràmit. “Les diverses convocatòries que hi havia alhora ho va fer complicat. El meu va ser un error de fet, però hi ha hagut gent que ho va fer malament perquè la categoria no se li desplegava bé”, explica aquesta interina.

La Teresa, interina des del 2008, també assenyala que l’aplicatiu per inscriure’s no estava ben definit. “Hi deia ‘funcionaris’ i hauria d’haver posat ‘funcionaris interins’, perquè a mi mai m’havien dit que soc funcionària. Al meu expedient posa interina, no funcionària”, explica. En el seu cas, es va apuntar a personal laboral i en mirar la llista provisional no apareixia a la llista 300, on havia de ser, sinó a la llista 400. La conseqüència era que, en la llista 400, tenia zero punts, ja que no és personal laboral. “Creia que no era funcionària perquè sempre se m’ha dit que no tinc els mateixos drets. Per exemple, quan demano algun dia de festa”, conclou indignada. També denuncia que des que va entrar a l’administració no ha tingut accés a cap oposició per aconseguir plaça fixa i aquesta pot ser la seva oportunitat.

“Què faré ara amb 54 anys i al carrer?”

Una d’aquestes afectades té 54 anys i en veure l’error que havia comès va pensar que havia perdut els 23 anys de feina que acumula. “Vaig pensar: què faré ara? Va ser un cop molt dur i em va caure el món a sobre”, explica. Llavors es va posar en contacte amb Funció Pública per saber els passos a seguir i va fer dos recursos, un de tramitació i un altre d’alçada. “Hem estat un mes sense saber res fins que el dia 17 va sortir la resolució i han posat la gent a la llista correcta”, explica. Puntualitza que només s’ha afegit la gent que va cometre “un error de fet” com inscriure’s a un cos diferent i no a altres persones que han comès errors no justificats. “Considero que havia d’estar a la llista correcta després de 22 anys a l’administració”, insisteix.

Fonts de Funció Pública han explicat a aquest diari que la modificació de la llista s’ha fet per la “dualitat de convocatòries existents” i la necessitat de “fer efectiu el dret fonamental a l’accés a les funcions i càrrecs públics amb unes condicions d’estabilitat que fins a la data no s’havien produït”.

Indignats per l’acusació de “pressions” a Funció Pública

El col·lectiu d’afectats pel concurs de mèrits se senten molt molestos amb els seus companys que els acusen de tenir un contacte de poder dins de Funció Pública. “Si tinguéssim un contacte amb Funció Pública no hauríem passat l’estiu que hem passat. Les vacances han consistit a anar a advocats per posar recursos”, assenyalen. La resta d’interins, però, insisteixen en aquesta teoria, de la qual diuen que tenen “proves”.

“Em sap greu que estiguem tots en una guerra quan el que s’hauria de fer és intentar que s’ampliïn places per a la gent que està en frau de llei sense tenir-ne la culpa, en lloc posar-nos els uns contra els altres”, diu la portaveu del col·lectiu que s’ha acabat incloent a la llista.