Els interins es revolten contra la Generalitat per una irregularitat en el concurs de mèrits

Els interins estan travessant un camí estressant des que el ministre Miquel Iceta va anunciar un procés per estabilitzar la situació de centenars d’interins en frau de llei des de fa dècades. Finalment, a banda de les oposicions es van anunciar places per concurs de mèrits, però aquestes places estan molt limitades i els interins viuen amb angoixa el que consideren uns “jocs de la fam”. I ara s’hi afegeix una situació que els interins d’auxiliar administratiu consideren “una presa de pèl” i perquè creuen que posa en perill les places a les quals optaven.

El període per fer les inscripcions al concurs de mèrits del cos administratiu pertinent va durar des de juny fins a mitjans d’agost. Aquest termini es va tancar i un cop es van començar a elaborar les llistes alguns interins es van adonar que havien comès un error en inscriure’s com a personal laboral en lloc de a la borsa de funcionaris. La convocatòria deixava clar que els errors humans corrien a càrrec de cadascú, però finalment la llista s’ha modificat per incloure’ls. Els interins que sí que havien fet el procés bé han començat una revolta contra la Secretaria de Secretaria d’Administració i Funció Pública, del Departament de Presidència, per haver cedit a les “pressions” d’algunes persones “molt ben connectades amb persones de poder”. Per ara només han enviat les seves queixes per escrit a la conselleria i altres institucions i entitats, però es plantegen fer un recurs per resoldre la situació.

Fonts de Funció Pública al·leguen que s’ha acabat incloent les persones que havien presentat de forma errònia la sol·licitud de participació per la “dualitat de convocatòries existents” i la necessitat de “fer efectiu el dret fonamental a l’accés a les funcions i càrrecs públics amb unes condicions d’estabilitat que fins a la data no s’havien produït”. És per això que, segons aquestes fonts, la Generalitat ha modificat les llistes d’aspirants admesos i exclosos perquè els “defectes formals que afecten les actuacions de les persones interessades no suposin la pèrdua irreversible dels seus drets”. Aquesta és la resolució del 17 d’agost al respecte.

Protesta dels treballadors interins i temporals de Catalunya davant la Generalitat (ACN)

285 persones més a les llistes finals

El que denuncien els interins és que 4.567 persones van inscriure’s correctament al concurs de mèrits, però un cop s’ha acceptat els que van cometre un error, ara ja hi ha 4.852 aspirants per al mateix nombre de places. Aquestes 285 persones més preocupen els interins que sí que ho van inscriure’s a la llista correcta des de bon començament, perquè podrien quedar-se fora en haver-hi més aspirants. El total de places que s’ofereixen són 2.348, és a dir, la meitat dels aspirants quedarà fora del procés. A banda d’això, aquest col·lectiu d’interins indignats denuncia que han posat més punts de mèrits del que els pertocaria als recent incorporats a la llista.

“Maleeixo haver entrat a la funció pública”

La majoria d’interins d’aquest cos afectat són dones de més de 55 anys i amb formació superior, tot i que això no els ha valgut de res perquè han quedat “atrapades” en una plaça d’auxiliar administratiu. És el cas de Maria Ruiz -nom fictici-, de 58 anys, que treballa en una plaça en frau de llei des del 2002. Durant aquests vint anys, Ruiz sempre ha treballat en dues places llunyanes a la seva població. Actualment treballa en una escola d’alta complexitat com a conserge, una plaça per a la qual està sobrequalificada.

“Ara em trobo gran, cansada, desgastada”, assegura abans d’explicar que està de baixa per ansietat per haver hagut de preparar les oposicions sense una data a l’horitzó i a la seva edat. “Amb aquest procés estem agonitzant i es fa més angoixant en gent de la meva edat. Maleeixo de tot cor haver entrat a funció pública, perquè des de llavors no soc persona, sinó un número”, explica indignada.

Denuncien els “tripijocs” de la Generalitat

La inclusió al concurs de mèrit de les persones que es van equivocar de categoria laboral en inscriure’s és un “frau” segons els interins que s’han vist afectats. “Van tenir un termini per poder arreglar el seu error. Hi ha 285 persones que no saben ni on treballen ni omplir una sol·licitud correctament. Quins futurs funcionaris!”, assenyala Ruiz. Aquesta interina en frau des de fa 20 anys es mostra indignada perquè la Generalitat hagi inclòs els que van fer malament el procediment i “passin a engruixir la llista dels qui ens vam deixar la pell, els sentits i l’ànima per no equivocar-nos”.

Ruiz assegura que els interins que es van equivocar han pogut solucionar el seu error gràcies al responsable jurídic de projectes a la Subdirecció General d’Anàlisi i Planificació Estratègica de la Direcció General de Funció Pública, Rubén García. Sempre segons la interina afectada, hauria estat ell qui ha permès corregir l’error a aquells que s’havien equivocat, tot i que figura a les bases del concurs i està al tribunal que ha de prendre la decisió final. “Al final entens que per a estar aquí dins no pots ser honrat, tot són tripijocs. Entre ells s’ho tapen tot i ningú fa res”, conclou Ruiz, que se sent impotent davant el procés d’estabilització d’interins i els últims esdeveniments.

La portaveu de la Plataforma d’Interins de Catalunya, Elisabet Ramos, durant la lectura del manifest davant l’estació de França de Barcelona / ACN

La manera de comptar els mèrits, més motius per a la indignació

Els interins denuncien que la manera de comptar els punts al concurs de mèrit també és “injusta”. Funció Pública ha establert 0,166 punts per mes treballat des del 2002 fins al 31/12/2006; 0,333 punts per mes treballat en el període del l’1/01/2007 al 31/12/2015; i 0,666 punts per mes treballat des del l’1/01/2016 fins al 13/06/2022. Això suposa que les persones que porten més anys en frau de llei no es veuen recompensades perquè la puntuació durant els seus primers anys és molt baixa. “A la gent de més antiguitat no ens volen”, denuncia Ruiz.

A més, lamenta que a última hora s’hagi decidit que la formació no compta com a mèrit. “Tindria quasi 95 punts, però es treuen de la màniga que el tall d’experiència laboral és a 60 punts i em quedo pelada. Creia que entraria justa, però ara han inclòs més gent”, explica. És el mateix que denuncia la Marina -nom fictici-, que porta vint anys a remolc entre dues places en dues escoles diferents. Aquesta interina denuncia que això “no és un concurs de mèrits” perquè no s’han valorat les hores de formació ni els estudis de cada aspirant. “Si fos real tindria 90 punts, però no m’ho han valorat com toca i tinc els mateixos punts que una persona que porta la meitat de temps que jo”, denuncia.

“A tot arreu estabilitzen el personal, aquí les cadires”, denuncia abans d’assenyalar que, a més a més, “no hi ha prou cadires”. Un cop se superi la fase del concurs de mèrits, on s’ofereixen 2.348 places per a 4.852 persones, els qui no s’hagin fet fixos hauran d’enfrontar unes oposicions on només hi haurà 299 places.

“Silenci de l’administració perquè ningú se n’assabenti”

El cas de B.I.P és diferent, però tot i així també ha viscut el procés com a angoixant. En el seu cas, és jove i fa només 5 anys que és interina. “Mai he tingut l’opció de presentar-me a cap oposició i és per això que no tinc plaça. Amb l’estabilització he vist la llum, però el moviment d’última hora pot fer que no aconsegueixi la plaça”, explica en declaracions a El Món. Considera que la rectificació feta per la Generalitat és injusts “si no hi ha hagut cap incidència per part de l’administració, sinó una errada humana dels aspirants”. “No és ni de lluny lícit”, es queixa.

A més, considera que hi ha hagut molt poca transparència en fer el procés a l’agost i insisteix a denunciar el “silenci” que hi ha ara mateix a l’administració i entre els beneficiats. “No volen que ningú se n’assabenti”, assenyala.

Acusen els qui van cometre l’error de mentir per aconseguir una plaça

La Meritxell és una altra de les interines en frau de llei que s’estan mobilitzant per denunciar la inclusió en el procés de les persones que van cometre un error perquè no sabien en quin cos s’havien d’apuntar. “No anem en contra d’aquestes persones perquè també lluiten per les places, però estan mentint per cobrir el seu error”, denuncia. Considera que és mentida el que han explicat a alguns mitjans de comunicació sobre suposats errors informàtics. “No hi havia cap error informàtic i era un procés molt fàcil. No van haver-hi problemes i mai no va estar col·lapsat”, insisteix.

Els interins afectats per aquest últim moviment del 17 d’agost estan enviant cartes a Funció Pública, al Síndic de Greuges, als sindicats i al Departament de Presidència. Per ara, continua l’angoixa a l’espera d’una resposta que pugui assegurar les seves places fixes.