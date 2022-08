Els interins revoltats amenacen de presentar un recurs contra la Generalitat

Els interins indignats pels canvis d’última hora en el concurs de mèrits que han suposat que 285 persones que havien d’estar excloses perquè es van inscriure en una llista errònia finalment participin en el procés han començat una revolta contra l’administració. Per ara només s’ha traduït en una carta enviada a la Secretaria d’Administració i Funció Pública, al Síndic de Greuges, al Departament de Presidència i als sindicats, però els interins afectats amenacen de presentar un recurs formal a la decisió de la Generalitat de modificar les llistes. Cadascun dels afectats ha enviat una carta on deixen constància de la seva queixa contra la resolució del 17 d’agost mitjançant la qual es va modificar la llista de persones admeses i excloses del procediment.

En la missiva, a la qual ha tingut accés El Món, assenyalen que el canvi és “contradictori” perquè el termini per realitzar modificacions havia acabat i els aspirants no van presentar ni tan sols un recurs, sinó “simples escrits” que ja els van servir per aconseguir la modificació. “Tampoc es considera una errada de fer o aritmètica en els actes del tribunal qualificador, sinó una errada del participant a l’hora d’inscriure’s, per no tenir constància del cos al qual pertany”, argumenten en la carta que ja està en mans de l’administració. “L’administració així ho va dir en un primer moment, però després ha fet un pas enrere i ha modificat d’ofici la llista d’admesos i exclosos”, insisteixen.

Asseguren que s’ha perjudicat els qui van fer les coses bé

Aquests fets, assenyalen, perjudiquen la resta d’aspirants que han realitzat correctament la inscripció al cos que els tocava. “Recordem, que és un procès de lliure concurrència, en què el participant es pot inscriure en qualsevol cos, tingui o no mèrits suficients per fer-ho, per tant no es pot aplicar el principi antiformalista ja que l’administració no pot interpretar com a error si el participant no té mèrits en el cos que participa”, argumenten en la carta de protesta. Consideren que aquesta resolució, que asseguren que no està emparada en la primera, els deixa en “clara posició desfavorable”.

Una manifestació d’interins a la plaça Sant Jaume de Barcelona, el 27 de maig de 2021 / ACN

“Una altra qüestió de queixa és que arran d’aquesta modificació, els aspirants que havien realitzat malament la inscripció i que ara ja consten correctament inscrits al cos que pertanyen han passat amb puntuació incorrecta”, recorden com ja van denunciar en una conversa amb El Món. Asseguren que els hi han comptat “punts de més” en el nivell de català i a l’Actic –formació en tecnologia– i demanen que en les llistes amb barem que han de sortir el setembre apareguin amb la puntuació esmenada.