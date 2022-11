9.459 interins celebren la plaça fixa: consulta les llistes

Bona part dels interins de l’administració de la Generalitat han aconseguit aquest dimecres una victòria fonamental en el procés d’estabilització que ha causat frecs entre interins i funcionaris i entre interins de diversos grups. Aquest dimecres la Generalitat ha fet pública la primera llista de persones que han aconseguit la seva plaça fixa de funcionari o personal laboral gràcies al concurs de mèrits que es va establir quan Miquel Iceta va promoure el decret conegut com Icetazo per complir amb les exigències de la Unió Europea. Així, 9.459 persones estan d’enhorabona aquest dimecres i tindran una plaça fixa a l’administració. Pròximament es publicaran la resta de llistes, concretament al gener està previst que surtin les dels docents i els sanitaris per aquest ordre.

Interins i funcionaris han tingut xocs perquè el col·lectiu que ha opositat per obtenir la seva plaça considera un greuge que es faci fixes a persones que no han hagut d’examinar-se. De fet, els funcionaris han fet córrer per les xarxes el lema ‘La plaça no es regala’ per protestar per aquests processos d’estabilització que consideren “injustos” i amenacen de portar-los a la justícia. Creuen que tenen suficients arguments perquè aquests processos s’aturin i es revisin per fer marxa enrere i assenyalen que hi ha altres maneres de complir amb el que demana Europa. Segons els funcionaris la solució passa per convocar més oposicions i que les persones que volen fer fixes les preparin.

Protesta dels treballadors interins i temporals de Catalunya davant la Generalitat (ACN)

Sigui com sigui, el concurs de mèrits ha servit a aquests 9.459 interins per estabilitzar la seva situació sense haver de fer un examen tan dur com és una oposició després d’anys en frau de llei treballant a l’administració. Per aquells que no ho hagin aconseguit en la primera fase, n’hi haurà una segona per les persones que han quedat per sota i no han pogut obtenir plaça. Aquesta segona fase consistirà en un examen d’oposició per aconseguir la desitjada plaça.

