L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organitzat per al pròxim 15 de febrer un acte de suport a Pablo Hasél, que defineixen com “el darrer pres polític”. La convocatòria és al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (el Bages), la presó on van romandre empresonats els condemnats per Tribunal Suprem arran del Primer d’Octubre de 2017 i on ara es troba engarjolat el raper de Ponent.
L’entitat independentista ha volgut perfilar la convocatòria com una reivindicació de la llibertat d’expressió i una mostra de solidaritat amb un cantant que va ser condemnat per compondre i interpretar cançons contra els actuals inquilins de la monarquia borbònica espanyola. Fonts de la direcció de l’ANC asseguren que l’acte vol fer notar a Hasél l’acompanyament i la comprensió cap a un pres que mai ha volgut cap benefici penitenciari ni acollir-se a cap mesura pal·liativa de la pena per la qual va ser condemnat.
Un dels punts forts de l’acte és que l‘ANC ha buscat recer del món acadèmic internacional. De fet, segons fonts de l’entitat han aplicat la fórmula de la Comissió de la Dignitat de principis dels anys 2000, això és, explicar el cas de Hasél i la seva condemna pels seus missatges contra la corona espanyola. Diversos catedràtics emèrits i professors universitaris europeus han signat un manifest de suport al raper que es llegirà en l’acte del 15 de febrer a Lledoners.
Cinc anys des de l’empresonament
Hasél va entrar a la presó de Ponent el febrer de 2021 després d’una operació dels Mossos d’Esquadra al rectorat de la Universitat de Lleida i al cap de quatre anys va ser traslladat a Lledoners. El seu arrest i engarjolament va generar una allau de protestes i avalots arreu de Catalunya en defensa de la llibertat d’expressió. Des del seu internament Hasél ha rebutjat participar del programa de tractament penitenciari perquè, a criteri seu, només busca el penediment del reclús, que és “l’objectiu de la repressió”. El raper ha assegurat en les escasses vegades que ha tingut l’oportunitat que “no està disposat a renunciar als seus principis a canvi d’un indult i considera “intolerable” que en una presó de la Generalitat se li vulgui fer “una rentada de cervell”. Hasél va ser condemnat a nou mesos de presó per enaltiment del terrorisme, una pena que es va sumar a una d’anterior de dos anys pel mateix delicte.