Hasel denuncia la “humiliació” de la policia a causa d’una colonoscòpia

El raper català Pablo Hasel ha denunciat a través d’una carta al Departament de Justícia haver patit “desatenció mèdica” a la presó i la “humiliació” a la qual el van voler sotmetre els guàrdies durant una colonoscòpia. Segons un fragment de la carta que ha publicat aquest diumenge a les xarxes socials, no va poder-se fer una colonoscòpia necessària perquè els Mossos d’Esquadra que l’acompanyaven volien estar presents a la prova mentre ell estava “despullat i amb el tub posat”. També volien mantenir-lo emmanillat. “M’han tractat pitjor que a violadors i pederastes“, denuncia en aquesta carta.

Hasel explica que havia de fer-se aquesta colonoscòpia pels “forts problemes estomacals” que té provocats per les condicions de la presó. Per això ha lamentat que després de “lluitar i esperar un any” perquè li fessin les proves ha acabat sense poder-se-la fer per aquesta “humiliació”. De fet, el raper ha anat més enllà i ha dit que la presó de Ponent on està internat és “inhumana”.

Un fragment de la carta de Pablo Hasél, sobre el tracte que rep per part del Govern d'@Esquerra_ERC i la seva conselleria de Justícia (@justiciacat, @gemmaubasart):#LlibertatPabloHasel#SOSPabloHasel pic.twitter.com/Xd2Bi0JSS7 — Pablo Hasel (@PabloHasel) December 31, 2022

El fragment de la carta

Aquest és el tros de la carta de Pablo Hasél que ha publicat aquest dissabte a les xarxes socials: “No sé si has vist la denúncia de la desatenció mèdica a la que em té sotmès el Govern que controla aquesta presó inhumana. L’altre dia no em vaig poder fer una colonoscòpia perquè els Mossos volien estar al meu costat despullat amb el tub posat. Una humiliació més. Fins i tot adormit per l’anestèsia em volien tenir emmanillat. Tractat pitjor que violadors i pederastes. Així es comporta el Govern amb un pres polític conseqüent. Em provoquen forts problemes estomacals per les condicions de la presó i a sobre després d’esperar i lluitar un any per les proves em fan això. Qui en parla? Continuarem lluitant fins i tot per quelcom tan bàsic”.