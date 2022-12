La justícia espanyola atura la comissió rogatòria per investigar Rajoy a Andorra

Sis mesos després, i després de tres mesos de recursos processals, la justícia espanyola ha decidit aturar la comissió rogatòria de la justícia andorrana contra l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i així com els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro. De moment, se salven de l’acció de la justícia andorrana per l’Operació Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha estimat els seus recursos de reposició i s’ha autoesmenat. De fet, ha revocat la seva decisió del mes d’octubre per la que va tirar endavant la comissió i va rebutjar els recursos de l’expresident espanyol.

Les resolucions també impliquen la paralització de l’enviament de la documentació sol·licitada pels tribunals andorrans o la devolució de l’expedient remès al Jutjat d’Instrucció 32 de Madrid encarregat pel torn de repartiment de la seva tramitació. De fet, les resolucions volen aclarir, abans de continuar la tramitació, i d’aquí la seva suspensió cautelar fins que no hi hagi sentència, si l’expresident i els exministres gaudeixen d’algun tipus d’aforament especial o bé si per les causa o delictes pels que la justícia europea els empaita tenen correspondència a Espanya.

Part dispositiva de la interlocutòria que atura la Comissió Rogatòria de Rajoy/QS

Perjudicis de difícil reparació

La mesura adoptada pel Tribunal Superior de Madrid es basa en un criteri de protecció de drets fins que no hi hagi una sentència ferma en el procés del Jutjat d’Instrucció número 32. Els magistrats diuen que han valorat els interessos en conflicte i que consideren que concorren les “circumstàncies” que justifiquen l’adopció de l’aturada del procediment per tal de no produir perjudicis de difícil o impossible reparació.

Un dels arguments utilitzats pel TSJM és que el ministeri de Justícia espanyol encara no havia enviat la documentació a Andorra. En un principi, el TSJM i l’Audiència de Madrid si que ho creien i d’aquí que rebutgessin els recursos per extemporanis. Sia com sia, ara la justícia entén que el Jutjat d’Instrucció 32 havia d’admetre el recurs que en primera instància va presentar Rajoy i els exministres. D’aquí que ara s’inicï un nou camí processal.

Un cas que ve de lluny

La justícia d’Andorra va imputar Rajoy, Montoro i Fernàndez Díaz per la seva implicació en la trama andorrana de l’Operació Catalunya. L’entitat Institut de Drets Humans d’Andorra i Drets van interposar una querella per presumptes delictes de coaccions, amenaces, xantatge, extorsió a òrgans de govern i constitucionals del Principat així com de falsedat documental per pressionar les autoritats andorranes a fi d’obtenir informació financera dels líders independentistes. Un cas que hauria acabat amb la intervenció de la Banca Privada d’Andorra i de la seva filial espanyola Banco Madrid.