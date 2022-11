El Tribunal Superior de Madrid tomba la maniobra de Rajoy per esquivar la justícia andorrana

De moment, a l’expresident espanyol no li ha sortit la via de fuita que ha intentat per fugir de l’escomesa de la justícia andorrana. Aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha difós la interlocutòria dictada el passat dilluns per la que aixeca la suspensió cautelar ce la comissió rogatòria d’Andorra contra Rajoy per la trama de l’operació Catalunya’ al Principat. Una maniobra a la que fins i tot el ministeri públic s’hi va oposar.

D’aquesta manera, els jutges del TSJM permeten que continuï la tramitació de la petició andorrana per tal que Rajoy declari davant les autoritats judicials andorranes. Tot en un cas que es va encetar el 2017 i que el passat juliol va generar, finalment, les comunicacions d’imputació tant per Rajoy com pels seus ministres d’Interior i Hisenda, Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, així com membres de la direcció del Cos Nacional de Policia per les seves activitats relacionades amb la policia patriòtica a Andorra.

Part dispositiva de la interlocutòria que aixeca la mesura cautelar per tramitar la comissió rogatòria de Rajoy a Andorra/QS

Evitar la declaració

Arran de la comissió andorrana, Rajoy així com Fernández Díaz i Montoro s’hi van oposar al·legant que no s’havia fet un mínim de contrast en si les conductes investigades també eren delicte a Espanya. El passat 20 d’Octubre, després de dos recursos en primera instància i en l’Audiència de Madrid, el TSJM va aturar la tramitació de manera cautelaríssima a petició dels lletrats de l’expresident i els exministres. El seu argument era la vulneració de drets fonamentals com ara la tutela judicial efectiva, precisament per no comparar la legislació penal andorrana amb l’espanyola.

Ara els magistrats giren la truita i carreguen contra la petició de Rajoy. En aquest marc qualifiquen els arguments de l’expresident de genèrics i inconsistents”. Així mateix, la resolució insisteix que la justícia espanyola té un acord de reciprocitat entre estats fruit del conveni del Consell d’Europa i que deixa ben clar que el paper de la justícia receptora és de poc més de comunicació. Així deneguen la mesura cautelaríssima i cautelar i permeten la continuïtat la decisió de la Direcció General de Cooperació Jurídica Internacional del Ministeri de Justícia de donar curs a la comissió rogatòria internacional demanada per la justícia andorrana.

Un bon gruix de delictes

La justícia andorrana investiga Rajoy, els exministres i membres del gabinet d’Interior per delictes de coaccions, amenaces, xantatge, extorsió, coaccions a òrgans constitucionals i creació de document fals en el marc de l”operació Catalunya, que va derivar en suposades pressions a directius de la Banca Privada d’Andorra (BPA) i la caiguda de la seva filial a Madrid. De fet, aquestes dues conseqüències es troben judicialitzades a Espanya i Andorra.