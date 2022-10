El fiscal s’oposa a la maniobra de Rajoy per esquivar la justícia andorrana

Reacció de la fiscalia de la Comunitat de Madrid a la maniobra de l’expresident espanyol Mariano Rajoy per intentar esquivar la justícia andorrana. El ministeri públic ha presentat un recurs amb què s’oposa a la suspensió cautelar demanada per Rajoy de la tramitació de la comissió rogatòria emesa pels tribunals andorrans arran de la causa de l’operació Catalunya oberta al Principat. Segons ha informat la mateixa fiscalia a través d’un comunicat, considera que el recurs presentat per Rajoy no té base en tant que els seus drets fonamentals no s’han vist afectats, per tal de ser informat de la seva imputació a Andorra.

En concret, la fiscalia ha remès un escrit a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) per oposar-se a la suspensió cautelar sol·licitada per l’expresident espanyol, contra la resolució del Secretari d’Estat de Justícia de 30 de setembre del 2022 que desestimava el recurs d’alçada contra l’acte de la Direcció General de Cooperació Internacional de donar curs a la comissió rogatòria d’Andorra, que també va presentar Rajoy. Ara resta pendent l’opinió de l’Advocacia de l’Estat per tal que la sala del contenciós decideixi.

Un judici a un atre jutjat

Per a la Fiscalia, l’al·legació de Rajoy basada en una possible vulneració dels drets fonamentals a la tutela judicial efectiva – de l’article 24de la Constitució i a la igualtat -art.14- no existeix. De fet, considera que el recurs de Rajoy encobreix “realment” un “judici sobre l’actuació del Jutjat d’Instrucció 32 de Madrid i la Secció de l’Audiència Provincial” que van avalar tramitar l’auxili judicial reclamat per Andorra.

Així considera que ambdòs tribunals són “aliens a aquesta jurisdicció i sense perjudici dels drets que a la part poguessin assistir a l’àmbit de la jurisdicció penal”. És a dir, Fiscalia retreu que es vulgui guanyar la jurisdicció penal en un procés que és un simple tràmit, amb una argúcia a través de la jurisdicció Contenciós Administrativa, en un procés de drets fonamentals.

Un recurs durs

L’escrit subratlla que el “qüestionament” que es realitza a l’actuació de la Direcció General, que fiscalia insisteix en qualificar-lo de simple tràmit, “seria si és el cas un examen de legalitat ordinària, no susceptible d’avaluar-se pel procediment especial de drets fonamentals en no estar acreditada la vulneració de l’article 14 que s’invoca”.



L’objecte de la sol·licitud de mesures cautelars se centra en la petició del recurrent de suspendre l’execució de la resolució impugnada, és a dir, la que no admetia el recurs d’alçada contra l’acte de la Direcció General de Cooperació Internacional de fer curs a la Comissió Rogatòria Internacional que es limitava a remetre al Deganat de dels jutjats de Madrid la sol·licitud d’auxili judicial internacional