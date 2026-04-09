Fer el ridícul al servei de Vox

“PARTE DISPOSITIVA
EXPEDIR LAS ÓRDENES Y OFICIOS POLICIALES procedentes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendentes a averiguar el actual domicilio o paradero de JAIR DOMÍNGUEZ TORREGROSA y una vez localizado se proceda a su DETENCIÓN y que sea puesto a dispoción del Juzgado de Guardia del lugar donde pueda ser verificada la detención, procediendo a citarlo para la vista de Juicio Oral del próximo día 14/04/2026 a las 10:00 horas”.
Aquest és el text complet, amb les seves majúscules i negretes, que a l’Audiència de Barcelona li ha semblat adient i proporcionat escriure per un judici de Vox contra l’humorista Jair Domínguez, en un cas que ja va ser desestimat per una jutgessa d’acord amb la Fiscalia, que no veia cap delicte en l’acudit que havia molestat l’extrema dreta. I no tan sols es tracta d’un cas lleu –fins i tot es podria jutjar l’acusat en absència, perquè només se li demanen dos anys de presó–, sinó que el reu està personat en la causa i perfectament localitzable, contràriament al que es desprèn del to alarmista del text.
La raó de tot plegat és que falten pocs dies per al judici i el tribunal, tot i estar en contacte amb el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha tingut un atac de pànic de pensar que Domínguez podria no presentar-se a la vista –hi tindria dret– després que els Mossos d’Esquadra li hagin intentat fer arribar la citació i no l’hagin trobat a casa –la gent ha de sortir de casa de tant en tant, ni que sigui per anar a treballar. La policia va contactar-hi després per telèfon i van quedar entesos perquè passi a recollir la citació que tant preocupa el tribunal, però l’Audiència no n’ha tingut prou: d’ells no se’n riu ni deu, ni Jair Domínguez.
Així ha sigut com, per por de fer el ridícul davant de Vox –atenció amb les preocupacions de la judicatura espanyola–, l’Audiència de Barcelona ha preferit utilitzar la violència verbal –d’altra banda, habitual en els escrits judicials– i fer el ridícul davant de Catalunya, amb una ordre de crida i cerca per detenir Domínguez digna d’un terrorista armat fins a les dents. És la millor manera d’organitzar una concentració de suport a un humorista jutjat contra criteris tècnics –els de la fiscalia espanyola, fins i tot– al país on continua empresonat Pablo Hásel, des del 2021, per cantar contra la monarquia.