Situació estranya la que pateix Jair Domínguez. L’humorista ha rebut una resolució judicial de l’Audiència de Barcelona, en la que s’ordena es procedeixi a la seva detenció per tal que assisteixi al judici que en qualitat d’acusat ha d’afrontar el pròxim 14 d’abril. Domínguez que ha publicat l’escrit a través del seu perfil d’X ha mostrat la seva sorpresa que el poder judicial no sàpiga quin és el seu parador.
Immediatament, el seu advocat, el catedràtic de dret processal Jaume Alonso-Cuevillas, ha registrat un escrit recordant als magistrats que el seu client, no només està al cas del judici, sinó que a més, està personat amb lletrat i procurador. A més, l’escrit, al que ha tingut accés El Món, remarca que Domínguez està en contacte amb els Mossos d’Esquadra perquè li entreguin la citació.
“Cal recordar que la causa segueix a instància del partit polític VOX, havent sol·licitat el Ministeri Fiscal el sobreseïment de Jair Domínguez”, afegeix l’escrit del seu advocat. Per altra banda, Cuevillas recorda que atesa la pena sol·licitada -dos anys de presó-, el judici podria fins i tot dur-se a terme “en absència de l’acusat, sense perjudici d’assegurar la seva presència el pròxim dia 14 d’abril”. “Entenem, per tant, que l’ordre de detenció és absolutament innecessària”, conclou l’advocat.
Un acudit a Catalunya Ràdio
El cas es remunta al programa El Matí de Catalunya Ràdio del 14 de febrer de 2021, quan el dirigia Laura Rosel. En la secció Un bon dia de merda, un espai humorístic i satíric, Domínguez feia befa dels resultats electorals de Vox i sobre com s’havia de combatre el feixisme. Vox va denunciar els acudits per entendre que configuraven un delicte d’odi i que fomentava accions contra la formació ultraespanyolista. Ara la formació ultra li demana dos anys de presó a l’humorista.
El cas ja va ser arxivat, perquè la titular del Jutjat d’Instrucció número 25 de Barcelona, Elena Carasol, va dictar una interlocutòria argumentant que els “fets controvertits eren manifestament no encaixaven en cap tipus penal] i que, per aquest mateix motiu, no eren susceptibles d’incardinació en el delicte previst a l’article 510.1 del Codi Penal”, en consonància tant amb fiscalia, que ni ha formulat escrit d’acusació, com amb la defensa.
Els Mossos van emetre un informe prou rotund de la manca de perillositat dels acudits. Els analistes de la Comissaria General d’Informació van escriure negre sobre blanc que Un bon dia de merda no seria un programa de referència per a entorns violents antagònics ideològicament al partit polític Vox, que poguessin reaccionar a les expressions i afirmacions de Domínguez. I adduïen que per “motiu de la franja horària en la qual es va realitzar la seva emissió, no va tenir una repercussió que pogués entendre’s perjudicial o provocadora”. Els Mossos també ressaltaven en el seu informe que “durant els dies posteriors a l’emissió del programa no consta un increment de denúncies per accions violentes contra la formació política Vox o els seus representants”. L’arxivament que va ser tombat per l’Audiència, que ara fa seure l’humorista davant del tribunal i, si convé, arrestar-lo per garantir que segui al banc dels acusats amb l’única acusació de Vox.