La policia integral de Catalunya, els Mossos d’Esquadra, s’han confós fins a dues vegades per trobar el domicili de Jair Domínguez. Així ho ha explicat l’humorista a través d’una piulada a la xarxa X, on els ha convidat a deixar de donar més voltes que el gos del sereno i els ha demanat que li enviïn un missatge directe per privat per donar-los l’adreça bona perquè li facin arribar la citació que li han de lliurar per ordre de l’Audiència de Barcelona, per acudir a un judici en el qual està acusat només per Vox.
“Estimats @mossos, em diuen que heu passat aquest matí per la meva antiga casa (ja no hi visc) i també per casa de la meva exdona. Si m’envieu un missatge per privat us dono la meva nova adreça i així no volteu debades ni espanteu els veïns”, els ha proposat irònicament. De fet, l’obsessió dels Mossos d’Esquadra per trobar-lo és per l’obligació que els ha imposat l’Audiència de notificar-li el judici personalment, tot i que està personat amb advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, i procurador. En concret, els Mossos van enraonar amb Domínguez i van quedar per lliurar la citació, però van confondre l’adreça actual, a Banyoles, amb el seu antic domicili i amb l’adreça de la seva exdona.
Estimats @mossos em diuen que heu passat aquest matí per la meva antiga casa (ja no hi visc) i també per casa de la meva exdona. Si m'envieu un missatge per privat us dono la meva nova adreça i així no volteu debades ni espanteu els veïns.— Jair Dominguez (@sempresaludava) April 10, 2026
Una petició de Vox
La vista oral en la qual serà jutjat Jair Domínguez se sosté per l’única acusació de la formació política Vox. El ministeri fiscal no presenta acusació -en va demanar el sobreseïment de la causa- i el jutge instructor ho va arxivar en considerar que no hi havia delicte penal. Però la secció Tercera de l’Audiència va obligar a reobrir la causa. Tot plegat per un acudit al programa El Matí de Catalunya Ràdio del 14 de febrer de 2021, quan el dirigia Laura Rosel. En la secció Un bon dia de merda, un espai humorístic i satíric, Domínguez feia befa dels resultats electorals de Vox i sobre com s’havia de combatre el feixisme. Vox va denunciar els acudits per entendre que configuraven un delicte d’odi i que fomentava accions contra la formació ultraespanyolista. La formació ultra li demana dos anys de presó a l’humorista.