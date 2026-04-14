Si fos un combat de boxa, es podria dir que els Mossos d’Esquadra s’han salvat sobre la campana. Els policies encarregats de citar Jair Domínguez han pogut complir la seva missió a cinc minuts de començar el judici al qual havien de convocar l’humorista a l’Audiència de Barcelona. Així ho ha explicat Domínguez a la sortida de la vista oral que aquest matí s’ha celebrat arran d’una querella de Vox per un delicte d’odi arran d’un acudit en una secció titulada Un bon dia de merda al programa El Matí de Catalunya Ràdio l’any 2021.
Domínguez va rebre la setmana passada una resolució de la secció Tercera que comminava als Mossos a arrestar Jair Domínguez perquè encara no havia estat citat al judici oral per aquest dimarts. L’advocat de l’humorista, Jaume Alonso-Cuevillas, sorprès per la decisió del tribunal, va presentar un escrit recordant que Domínguez estava personat en la causa amb advocat i procurador i era perfectament conscient de la data i hora del judici.
A més, recordava, en el mateix escrit que les peticions de pena no requerien, per un delicte d’incitació a l’odi de l’article 510 del Codi Penal, la seva presència. Per altra banda, remarcava que l’única acusació era la formació ultraespanyolista Vox. En tot cas, els Mossos van començar un periple per citar l’humorista amb un evident embolic d’adreces i contactes. Fins que, al final, els Mossos li han portat la citació al Palau de Justícia just abans de començar la vista oral.
“Estic a casa muntant un sofà”
Domínguez va difondre a X que havia rebut una notificació que el situava en “parador desconegut”. Es va posar en contacte amb els Mossos i els va dir que seria a casa. Però la policia, es va malfixar en el domicili actual i va anar a la seva antiga adreça on van trobar la seva exdona i van “espantar els veïns”. L’humorista els va recordar que estava a casa seva muntant un sofà, a Banyoles. Tampoc el van poder localitzar, fins que van decidir, citar-lo al mateix Palau de Justícia amb el benentès que s’havia donat per citat i que havia anunciat que acudiria al judici. Finalment, l’esperava un mosso al Palau de Justícia que li ha fet signar la citació. D’aquesta manera, s’ha tancat una veritable gimcana però no del tot. Segons ha reconegut Domínguez no ha pogut acabar de muntar el sofà perquè al paquet hi faltaven dues potes, que ja ha reclamat al magatzem de mobles on el va adquirir.