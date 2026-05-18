L’Iran reclama un peatge marítim a l’estret d’Ormuz, una mesura que suposa una línia vermella per a la comunitat internacional. En aquest sentit, l’alta representant de la Unió Europea per a la política exterior, Kaja Kallas, ha advertit, en unes declaracions recollides per Europa Press, que acceptar les condicions del país persa per a aquest pas legitimaria el bloqueig de la llibertat de navegació en altres punts crítics del món. Per aquest motiu, ha defensat que les vies marítimes han de ser “lliures i obertes per a tothom”.
La cap de la diplomàcia europea ha tornat a rebutjar la idea de Teheran d’imposar un peatge marítim i ha alertat del precedent que podria suposar en la navegació global. “Si comences a imposar condicions sobre què pot passar o no, llavors estàs entrant en la lògica que estableix que limitar aquest pas és, d’algun mode, legítim“, ha indicat en declaracions als mitjans abans d’assistir al Consell d’Assumptes Exteriors (CAE) sobre desenvolupament que se celebrava aquest dilluns a Brussel·les.
“Estem intentant pressionar i convèncer tots els actors que cal respectar la llibertat de navegació, perquè veiem altres estrets al món que podrien instrumentalitzar-se d’una forma semblant, i això no beneficia ningú”, ha afegit. De fet, la UE espera que la Xina utilitzi les seves influències per convèncer Teheran d’obrir l’estret, ja que el país dels aiatol·làs manté bona sintonia amb Xi Jinping.
D’altra banda, Kallas ha lamentat que les negociacions entre els Estats Units i l’Iran es trobin “en un punt mort”, la qual cosa creu que es deu al fet que cap de les parts accepta “cap mena de mediació”. “No tenim gaire capacitat d’influència sobre cap dels dos. Per descomptat, hi estem en contacte constant i dient que, almenys, hauríem de posar-nos d’acord en una primera fase: aturar els atacs i obrir l’estret d’Ormuz”, ha expressat la comissària de l’ens comunitari. Després, argumenta, ja es podria avançar per negociar els temes “realment difícils”.
Trump torna a amenaçar
A les amenaces amb la destrucció total de l’Iran traslladades pel president dels Estats Units, Donald Trump, aquest cap de setmana el mateix dirigent estatunidenc ha avisat les autoritats iranianes que “ho passaran molt malament” si no donen fruit les converses bilaterals mediades pel Pakistan, segons ha manifestat en una entrevista amb la cadena francesa BFM TV i ha recollit Europa Press. El dirigent nord-americà va reconèixer que el desenllaç del conflicte bèl·lic al golf Pèrsic és una incògnita.
En aquest sentit, el ministre de l’interior del Pakistan, Mohsin Naqvi, va arribar aquest dissabte a la capital iraniana, en una visita no anunciada d’elevat interès donat que el seu país és el principal mediador internacional entre l’Iran i els Estats Units. Aquest divendres, el govern iranià, mitjançant el ministre d’exteriors iranià, Abbas Araghchi, va assegurar que encara s’estan intercanviant missatges amb els EUA per intentar assolir un acord de pau, després que el Cap de la Casa Blanca titllés d’inacceptable la darrera proposta presentada pels aiatol·làs.