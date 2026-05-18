Irán reclama un peaje marítimo en el estrecho de Ormuz, una medida que supone una línea roja para la comunidad internacional. En este sentido, la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Kaja Kallas, ha advertido, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, que aceptar las condiciones del país persa para este paso legitimaría el bloqueo de la libertad de navegación en otros puntos críticos del mundo. Por este motivo, ha defendido que las vías marítimas deben ser «libres y abiertas para todos».

La jefa de la diplomacia europea ha vuelto a rechazar la idea de Teherán de imponer un peaje marítimo y ha alertado del precedente que podría suponer en la navegación global. «Si empiezas a imponer condiciones sobre qué puede pasar o no, entonces estás entrando en la lógica que establece que limitar este paso es, de algún modo, legítimo«, ha indicado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) sobre desarrollo que se celebraba este lunes en Bruselas.

«Estamos intentando presionar y convencer a todos los actores de que se debe respetar la libertad de navegación, porque vemos otros estrechos en el mundo que podrían instrumentalizarse de una forma similar, y eso no beneficia a nadie», ha añadido. De hecho, la UE espera que China utilice sus influencias para convencer a Teherán de abrir el estrecho, ya que el país de los ayatolás mantiene buena sintonía con Xi Jinping.

El destructor de misiles guiado de la Armada de los Estados Unidos Arleigh Burke, USS Rafael Peralta, intercepta el petrolero iraní M/V Stream. Europa Press / Contacto / Us Navy

Por otro lado, Kallas ha lamentado que las negociaciones entre los Estados Unidos e Irán se encuentren «en un punto muerto», lo que cree que se debe al hecho de que ninguna de las partes acepta «ningún tipo de mediación». «No tenemos mucha capacidad de influencia sobre ninguno de los dos. Por supuesto, estamos en contacto constante y diciendo que, al menos, deberíamos ponernos de acuerdo en una primera fase: detener los ataques y abrir el estrecho de Ormuz», ha expresado la comisaria del organismo comunitario. Después, argumenta, ya se podría avanzar para negociar los temas «realmente difíciles».

Trump vuelve a amenazar

A las amenazas con la destrucción total de Irán trasladadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este fin de semana el mismo dirigente estadounidense ha avisado a las autoridades iraníes que «lo pasarán muy mal» si no dan fruto las conversaciones bilaterales mediadas por Pakistán, según ha manifestado en una entrevista con la cadena francesa BFM TV y ha recogido Europa Press. El dirigente norteamericano reconoció que el desenlace del conflicto bélico en el golfo Pérsico es una incógnita.

En este sentido, el ministro del interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este sábado a la capital iraní, en una visita no anunciada de elevado interés dado que su país es el principal mediador internacional entre Irán y los Estados Unidos. Este viernes, el gobierno iraní, mediante el ministro de exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que aún se están intercambiando mensajes con los EE.UU. para intentar alcanzar un acuerdo de paz, después de que el Jefe de la Casa Blanca calificara de inaceptable la última propuesta presentada por los ayatolás.