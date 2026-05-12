El bloqueo del paso naval en Ormuz y el fuego cruzado de los últimos días entre EE.UU. e Irán ha incrementado la incertidumbre por el conflicto en Oriente Medio. En este sentido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avivó el fuego este lunes calificando la propuesta de Irán de «inaceptable» y advirtiendo que el alto el fuego, aunque vigente, está «en estado crítico» y es «increíblemente débil», según declaró el dirigente desde el Despacho Oval y recogió Europa Press. Además, considera la propuesta de Teherán como «una porquería» que no terminó de leer.

El jefe del ejecutivo estadounidense insiste en que Irán aún no renuncia a sus aspiraciones nucleares: «Irán no puede tener un arma nuclear, y no la tendrá. Y no querían llegar tan lejos. Aunque parezca increíble, no lo hicieron», manifestó, argumentando que su plan para desmantelar la industria nuclear de Irán es «muy sencillo». Asimismo, persiste con su narrativa victoriosa al recalcar que el país persa ha sido derrotado «totalmente» en el campo de batalla. Compara el estado actual del alto el fuego con los pronósticos de un médico pesimista: «Yo diría que el alto el fuego está vigente, pero es como cuando un médico entra y dice: ‘Señor, su ser querido tiene aproximadamente un 1% de sobrevivir'».

En cualquier caso, subraya la posibilidad de encontrar un entendimiento para una salida diplomática del conflicto, pero lamenta la falta de palabra de las autoridades iraníes, ya que «son gente no muy honrada». De esta manera, critica los giros de Teherán en la negociación, señalando que el país asiático tarda «cinco días» en enviar un documento que debería haber llegado en 20 minutos. Trump considera que «nadie quiere ser presidente», porque los dirigentes iraníes con los cuales Washington negocia son el «tercer nivel».

Irán considera su propuesta como «legítima y generosa»

Por el contrario, el estado de los ayatolás ha defendido que su última propuesta es «legítima y generosa». «Pedimos el final de la guerra, la retirada del bloqueo y la piratería y la liberación de los bienes iraníes congelados injustamente en los bancos por las presiones estadounidenses», declaró el portavoz del ministerio de asuntos exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, justo en un momento en que las negociaciones se han estancado tras una primera ronda en Pakistán a inicios de abril.

El portaaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln participa en la operación de bloqueo de barcos que pasan por el estrecho de Ormuz | Us Navy / U.S. Navy / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto

Por otro lado, el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha expresado que las fuerzas armadas están «preparadas» para responder a cualquier agresión. Advierte que «una mala estrategia y malas decisiones siempre llevan a malos resultados».