Trump critica la respuesta de Irán a su plan de paz: «Es inaceptable»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a cerrar las puertas a una paz en el Medio Oriente. La respuesta de Irán al plan de paz estadounidense es «inaceptable», consideró este domingo el dirigente republicano en un mensaje en su red social, Truth Social, según recogió la agencia Europa Press. «No me gusta nada», expresó el jefe de la Casa Blanca. Trump califica de «inaceptable» la respuesta iraní a su plan de paz.

La contraoferta iraní a la propuesta de los Estados Unidos, formulada durante la semana pasada, no se ha dado a conocer, pero fuentes diplomáticas han explicado al diario Wall Street Journal que Teherán ofrecía una parte de sus reservas de uranio enriquecido a un tercer país. No obstante, Irán ha rechazado el desmantelamiento de su industria militar, lo que era una de las exigencias estadounidenses.

Fuentes oficiales iraníes, que han hablado de manera anónima para la agencia semi-oficial Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, han restado importancia a la negativa del «autodenominado» presidente de los Estados Unidos. «El equipo negociador debería elaborar propuestas únicamente en defensa del pueblo iraní, y si Trump no está satisfecho con ellas, naturalmente, mejor», han manifestado.

Teherán reclama indemnizaciones y soberanía sobre Ormuz

Por otro lado, la radiotelevisión pública persa, la IRIB, ha publicado una segunda declaración anónima e insistió en dos aspectos. En primer lugar, que claudicar ante las propuestas de Trump hubiera representado «un rendimiento ante los excesos» del presidente de EE.UU. y, en segundo lugar, que Teherán reclama indemnizaciones para pagar las reparaciones de la guerra y la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz, el enclave estratégico por donde pasa gran parte del petróleo a escala global.

Simpatizantes progubernamentales ondean banderas nacionales durante una manifestación organizada por el estado, en medio de un alto el fuego en el conflicto que involucra a Irán. Europa Press / Contacto / Iranian Supreme Leader’S Off

Antes de difundir el mensaje en Truth Social, el magnate estadounidense conversó con su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu. Los detalles del diálogo no han trascendido, pero el primer ministro de Israel advirtió, en una entrevista con la cadena CBS también recogida por Europa Press, que el alto el fuego en vigor de EE.UU. con el país persa no implica que el conflicto «haya terminado».

En este sentido, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (CENTCOM) afirmó en sus redes sociales que han «desviado» una sesentena de barcos mercantes y han «inmovilizado» cuatro, un hecho que el país de los ayatolás ha considerado repetidamente que se trata de una «violación del alto el fuego». Según el ejército, la misión que restringe el paso de barcos en este paso la integran más de 20 barcos de guerra.