El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a tancar les portes a una pau a l’Orient Mitjà. La resposta de l’Iran al pla de pau estatunidenc és “inacceptable”, ha considerat aquest diumenge el dirigent republicà en un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, segons ha recollit l’agència Europa Press. “No m’agrada gens”, ha expressat el cap de la Casa Blanca. Trump titlla d'”inacceptable” la resposta iraniana al seu pla de pau.
La contraoferta iraniana a la proposta dels Estats Units, formulada durant la setmana passada, no s’ha donat a conèixer, però fonts diplomàtiques han explicat al diari Wall Street Journal que Teheran oferia una part de les seves reserves d’urani enriquit a un tercer país. No obstant això, l’Iran ha rebutjat el desmantellament de la seva indústria militar, el que era una de les exigències nord-americanes.
Fonts oficials iranianes, que han parlat de manera anònima per a l’agència semioficial Tasnim, vinculada a la Guàrdia Revolucionària, han restat importància a la negativa de l'”autodenominat” president dels Estats Units. “L’equip negociador hauria d’elaborar propostes únicament en defensa del poble iranià, i si Trump no està satisfeta amb elles, naturalment, millor”, han manifestat.
Teheran reclama indemnitzacions i sobirania sobre Ormuz
D’altra banda, la radiotelevisió pública persa, l’IRIB, ha publicat una segona declaració anònima i ha insistit en dos aspectes. En primer lloc, que claudicar davant les propostes de Trump hagués representat “un rendiment davant els excessos” del president dels EUA i, en segon lloc, que Teheran reclama indemnitzacions per pagar les reparacions de la guerra i la sobirania iraniana sobre l’estret d’Ormuz, l’enclavament estratègic per on passa una gran part del petroli a escala global.
Abans de difondre el missatge a Truth Social, el magnat estatunidenc ha conversat amb el seu homòleg israelià, Benjamin Netanyahu. Els detalls del diàleg no han transcendit, però el primer ministre d’Israel ha avisat, en una entrevista a la cadena CBS també recollida per Europa Press, que l’alto el foc en vigor dels EUA amb el país persa no implica que el conflicte “hagi acabat”.
En aquest sentit, el Comandament Central de les Forces Armades dels Estats Units (CENTCOM) ha afirmat a les serves xarxes socials que han “desviat” una seixantena vaixells mercants i han “immobilitzat” quatre, un fet que el país dels aiatol·làs ha considerat repetidament que es tracta d’una “violació de l’alto el foc”. Segons l’exèrcit, la missió que restringeix el pas de vaixells en aquest pas la integren més de 20 vaixells de guerra.